“Trại buôn người” gây sốt phòng vé, cán mốc 200 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần ra rạp

(GLO)- Sau 7 ngày công chiếu, phim điện ảnh “Trại buôn người” của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh đã chính thức vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu phòng vé và được dự đoán còn có thể tiến xa hơn trong thời gian tới.

Phim điện ảnh “Trại buôn người” khởi chiếu từ ngày 25-9 và nhanh chóng duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh dù không phát hành trong dịp lễ.

Phim "Trại buôn người" cán mốc 200 tỷ đồng sau 1 tuần ra rạp. Ảnh: ĐPCC/TNO

Theo số liệu Box Office Vietnam cập nhật chiều 2-10, riêng trong hôm nay, “Trại buôn người” đã thu khoảng 17 tỷ đồng, bán hơn 186.000 vé với hơn 5.200 suất chiếu trên toàn quốc. Khoảng cách doanh thu với các tác phẩm đang đứng sau khá lớn, giúp bộ phim tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cuộc đua phòng vé.

Đáng chú ý, thành tích này đến chỉ vài giờ sau khi thông tin buổi sáng cho thấy bộ phim đã vượt 190 tỷ đồng và đang tiến sát cột mốc 200 tỷ đồng. Nếu tính theo tốc độ tăng trưởng hiện tại, “Trại buôn người” đang đứng trước cơ hội tiếp tục thiết lập những kỷ lục mới tại phòng vé Việt.

Thành tích hiện tại cũng đã đưa đạo diễn Toni Dương Bảo Anh vào nhóm những đạo diễn có phim điện ảnh đầu tay đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng.

Đại diện Box Office Vietnam nhận định, “Trại buôn người” là một trong những phim có tốc độ tăng trưởng doanh thu ngoài dịp lễ đáng chú ý. Nếu vượt 252 tỷ đồng, phim có thể xác lập kỷ lục mới về doanh thu đối với dòng phim hành động tại thị trường Việt Nam.

Quy tụ dàn diễn viên như: NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Steven Nguyễn, Khánh My, Huỳnh Minh Kiên… bộ phim khai thác câu chuyện về nạn mua bán người và những đường dây lừa đảo xuyên biên giới, bắt đầu từ những lời mời gọi “việc nhẹ, lương cao”.

Những người đang tìm kiếm cơ hội đổi đời bị cuốn vào đường dây tội phạm, để rồi từ những người đi tìm một tương lai tốt hơn trở thành nạn nhân của hệ thống bóc lột.

Steven Nguyễn vào vai Ny - người tìm cách giải cứu em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên). Ảnh: ĐPCC/TNO

Ny (Steven Nguyễn thủ vai) - một người đàn ông miền Tây, lên đường tìm em gái Út Đẹt (Huỳnh Minh Kiên). Nhưng cuộc tìm kiếm người thân nhanh chóng biến thành hành trình sinh tồn khi chính Ny bị bắt, đưa vào khu trại và bị tước danh tính, chỉ còn lại con số "700" trên trang phục.

Theo ê kíp, dự án mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, trong đó gần 3 năm phát triển kịch bản và 2 năm quay phim, hậu kỳ. Hơn 700 diễn viên tham gia các đại cảnh, trong khi tổng số thành viên đoàn phim và diễn viên được huy động trong quá trình sản xuất vượt 10.000 người.

Với con số này, bộ phim đã được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người - Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.

Với việc cán mốc 200 tỷ đồng chỉ sau 7 ngày ra rạp, “Trại buôn người” đang tiếp tục được kỳ vọng duy trì sức hút trong những tuần tới, trước khi đối mặt với loạt phim Việt mới dự kiến ra mắt trong tháng 10.