Mỹ nhân phim giờ vàng cao 1,71 m, từng thi Hoa hậu Việt Nam là ai?

Lần đầu bén duyên với diễn xuất, Nguyễn Thị Trinh được giao vai Ly trong 'Mùa hè năm ấy'. Ngoài đời thường, cô ghi điểm bởi nhan sắc rạng rỡ cùng chiều cao 1,71 m.

Trong dàn diễn viên Mùa hè năm ấy, Nguyễn Thị Trinh (đảm nhận vai Ly) gây chú ý bởi chiều cao nổi bật 1,71 m cùng vẻ ngoài xinh đẹp. Cô từng gây chú ý khi ghi danh Hoa hậu Việt Nam 2026 với mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, thử thách bản thân và giới thiệu hình ảnh người phụ nữ Nghệ An cần cù, giàu nghị lực.

Lần 'chạm ngõ' phim ảnh của Nguyễn Thị Trinh

Nhan sắc đời thường xinh đẹp của Nguyễn Thị Trinh

Chia sẻ với chúng tôi, Nguyễn Thị Trinh cho biết cơ duyên đến với vai diễn trong Mùa hè năm ấy đến từ buổi tuyển chọn diễn viên cho phim. Khi đó, người đẹp 10X trải qua 3 vòng casting. Với cô, đây là cơ hội để bản thân được thử sức, tìm hiểu kỹ hơn về nhân vật và thể hiện màu sắc của mình.

“Vì có khá nhiều bạn cùng tham gia nên khi được lựa chọn vào vai Ly, tôi thực sự rất vui và cảm thấy đó là một cơ hội may mắn. Đây cũng là vai diễn truyền hình đầu tiên nên tôi càng trân trọng cơ hội này và cố gắng chuẩn bị nghiêm túc nhất có thể”, người đẹp tiết lộ.

Với Nguyễn Thị Trinh, nhân vật Ly trong phim có khá nhiều điểm khác cô ngoài đời. Trên màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên phải hóa thân thành một cô gái hướng ngoại, năng lượng, chủ động trong việc thể hiện cảm xúc. Nhưng trong cuộc sống đời thường, người đẹp 10X tự nhận bản thân ít nói, hướng nội. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này lại là chất liệu thú vị để cô hóa thân.

“Tôi tìm hiểu tâm lý, hoàn cảnh của Ly và cố gắng đặt mình vào từng tình huống của nhân vật để hiểu vì sao cô ấy lại hành động và cảm xúc như vậy. Với tôi, điều quan trọng nhất là không cố diễn, mà phải thực sự hiểu Ly để nhân vật trở nên tự nhiên nhất”, cô bày tỏ quan điểm.

Nguyễn Thị Trinh thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực khi lần đầu xuất hiện trên màn ảnh nhỏ

Vì đây là vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ nên Nguyễn Thị Trinh thừa nhận bản thân không tránh khỏi áp lực. Khi dự án lên sóng, nữ diễn viên hồi hộp chờ đợi phản hồi của khán giả.

Cô kể: “Tôi đọc cả những lời khen lẫn những góp ý và coi đó đều là những trải nghiệm rất quý. Những phản hồi tích cực là động lực, còn những điểm chưa tốt giúp tôi nhìn lại và biết mình cần cố gắng ở đâu. Tôi cũng tự nhắc mình rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên, nên thay vì quá áp lực phải hoàn hảo, tôi muốn học hỏi và tiến bộ qua từng vai diễn”.

Được nhận xét sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Nguyễn Thị Trinh xem đây là một lợi thế, giúp được mọi người chú ý. Tuy nhiên cô cho rằng nếu chỉ có ngoại hình thì sẽ khó đi đường dài với công việc diễn xuất. Từ suy nghĩ đó, Nguyễn Thị Trinh nhắc nhở bản thân không ngừng trau dồi khả năng và tạo cho mình một dấu ấn riêng. “Tôi muốn ngoại hình có thể là lý do để khán giả biết đến, nhưng diễn xuất và năng lực mới là điều khiến họ nhớ về mình lâu hơn”, cô chia sẻ.

Nguyễn Thị Trinh muốn khán giả nhớ đến mình qua các vai diễn thay vì chỉ ngoại hình

Nói về chuyện thử sức ở cuộc thi nhan sắc, Nguyễn Thị Trinh cho rằng đây là một trải nghiệm thú vị, giúp cô có thêm cơ hội khám phá bản thân. “Không chỉ là câu chuyện về ngoại hình, những cuộc thi như vậy còn đòi hỏi sự tự tin, khả năng giao tiếp và bản lĩnh khi đứng trước đám đông. Những trải nghiệm đó cũng hỗ trợ cho tôi khá nhiều khi bước vào công việc diễn xuất, đặc biệt là sự tự tin trước ống kính. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn mỗi lĩnh vực mình tham gia đều có sự nghiêm túc riêng và không muốn bản thân bị giới hạn trong hình ảnh của một người đẹp”, cô bộc bạch.

Với Nguyễn Thị Trinh, Mùa hè năm ấy không chỉ là một bộ phim mà còn là cột mốc đầu tiên trên hành trình diễn xuất của mình. Đây là lần đầu cô được đứng trước máy quay với tư cách một diễn viên và cũng là lần đầu được khán giả đón nhận qua một nhân vật.

“Có thể vai Ly chưa phải một vai diễn quá lớn, nhưng nó cho tôi những trải nghiệm đầu tiên, những bài học đầu tiên và cả những thiếu sót để mình nhìn lại. Tôi hy vọng đây sẽ là một điểm bắt đầu đẹp để mình tiếp tục được thử sức với nhiều nhân vật hơn, nhiều màu sắc hơn và từng bước chứng minh rằng mình thực sự nghiêm túc với con đường diễn xuất”, cô tâm sự.

Theo Thạch Anh (TNO)