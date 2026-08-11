Công bố lịch diễn concert 'Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026'

Nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 vừa công bố concert day 1, 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18-10, tại TPHCM.

Nhà sản xuất Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026vừa công bố concert day 1, 2 của chương trình sẽ được tổ chức vào ngày 17 và 18-10, tại TPHCM.

Tập 6 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026. Ảnh: NSX

Tập 6 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 phát sóng tối 9-8 mở ra chặng đường Công diễn 2 với chủ đề “Đi qua vùng tối sáng”. Sân khấu lần này là bức tranh phản chiếu hai miền không gian đối lập bên trong mỗi con người, nơi vùng sáng tượng trưng cho những điều tốt đẹp, còn vùng tối là những nỗi sợ hãi, những cảm xúc bị kìm nén.

Bằng việc lựa chọn đối diện bóng tối hay dũng cảm bước ra ánh sáng, các anh tài đã mang đến những câu trả lời cho hành trình tìm lại chính mình.

Công diễn 2 còn có những màn “đối đầu” rực lửa giữa các đội thi. Mở màn là màn đấu đối kháng solo giữa Đinh Mạnh Ninh (Nhà Hiển Nhiên) và Hà An Huy (Nhà Chiến Mã). Làm mới ca khúc Giã từ dĩ vãng theo phong cách Rock rực lửa, Đinh Mạnh Ninh đã giành được điểm bình chọn cao.

Sau đó, sân khấu tiếp tục bùng nổ với cuộc chạm trán giữa Nhà Thám Hiểm và Nhà Chiến Mã với các ca khúc Sao phải xoắn, Em chỉ im lặng; Nhà Long Mã và Nhà Hiển Nhiên với ca khúc Ánh sáng của đời tôi, Trước khi em tồn tại.

Một số tiết mục trong tập 6. Ảnh: NSX

Khép lại tập 6, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 tiếp tục khẳng định vị thế của một chương trình âm nhạc thực tế ăn khách. Đêm thi tiếp theo hứa hẹn kịch tính hơn khi cuộc đua giành vé an toàn chính thức bước vào giai đoạn quyết định.

Ngay trong tập phát sóng này, nhà sản xuất cũng công bố concert day 1 và 2 sẽ tổ chức vào ngày 17 và 18-10, tại TPHCM.

Theo Tiểu Tân (SGGPO)