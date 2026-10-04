Nữ sinh Trường THCS Phan Chu Trinh trả lại điện thoại cho người đánh rơi

(GLO)- Công an xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận 2 chiếc điện thoại do một nữ sinh nhặt được để xác minh trả lại cho chủ sở hữu.

Ngày 3-10, em Trần Thị Ngọc Như (SN 2013, trú tại thôn 3, xã Kon Gang, học sinh lớp 7B, Trường THCS Phan Chu Trinh) nhặt được 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone Pro Max và Realme C65s.

Em Như trả lại điện thoại cho chị Phan Lan Phương (xã Kon Gang). Ảnh: ĐVCC

Em Như liền mang 2 chiếc điện thoại nói trên đến giao nộp cho Công an xã Kon Gang.

Công an xã đã nhanh chóng xác minh và tìm được 2 người là chủ nhân của 2 chiếc điện thoại, gồm: chị Phan Lan Phương (SN 1993, trú tại xã Kon Gang) và bà Nguyễn Thị Thanh Nghĩa (SN 1979, trú tại xã Biển Hồ).

Công an xã đã kết nối để em Như trả lại điện thoại cho chị Phương và bà Nghĩa; đồng thời biểu dương hành động đẹp của nữ sinh lớp 7.