Dấu ấn những thủ lĩnh thanh niên

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(GLO)- Tối 11-10, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026 cho 70 cán bộ Hội tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, Gia Lai có 3 cá nhân được vinh danh.

Mỗi người có cách làm riêng nhưng đều thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự chủ động trong tổ chức hoạt động Hội, gắn phong trào thanh niên với những việc làm thiết thực tại cơ sở.

Tại xã biên giới Ia Pnôn, anh Nguyễn Thành Trung (SN 1990) - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã, xác định chăm lo đời sống người dân, nhất là thanh thiếu nhi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Đoàn, Hội.

Từ đầu năm 2026 đến nay, anh đã vận động trao gần 1.200 suất quà cho thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và người dân với tổng trị giá 680 triệu đồng; đồng thời kêu gọi được hơn 10.000 bộ quần áo hỗ trợ bà con khó khăn.

Cùng với đó, Đoàn xã phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Ia Pnôn triển khai công trình “Thắp sáng đường quê” tại làng Triêl.

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Anh Nguyễn Thành Trung (bìa phải) trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho người dân ở xã biên giới Ia Pnôn. Ảnh: M.N

Bên cạnh các hoạt động an sinh, anh Trung chú trọng tạo sân chơi, tăng cường giao lưu, gắn kết thanh thiếu nhi. Trong hoạt động đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, Đoàn xã phối hợp giới thiệu 45 người làm việc tại các đội sản xuất thuộc Binh đoàn 15 và Công ty CP Tập đoàn Trường Hải; đồng thời phối hợp với Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn trao mô hình sinh kế trị giá 5 triệu đồng cho một đoàn viên ở làng Chan.

Cùng với đó, anh Trung duy trì các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường thông qua những đợt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, huy động ĐVTN vệ sinh đoạn đường tự quản, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rông; thu gom rác và chăm sóc cây xanh trên các tuyến đường.

“15 năm gắn bó với công tác Đoàn, việc bám sát cơ sở giúp tôi hiểu tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN, từ đó triển khai các hoạt động phù hợp với nhu cầu của thanh niên và điều kiện thực tế tại địa phương” - anh Trung chia sẻ.

Trở về địa phương sau khi nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026, anh Ngô Hoàng Khánh Duy (SN 2000) - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân An - vui mừng chia sẻ: “Giải thưởng là nguồn động viên để tôi tiếp tục nỗ lực, cống hiến nhiều hơn cho công tác Đoàn, Hội và hoạt động vì cộng đồng”.

Chú trọng giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm cho thế hệ trẻ, năm 2026, anh Duy cùng ĐVTN xã tổ chức thăm hỏi, trao nhiều suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; phối hợp chăm sóc, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ...

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Anh Nguyễn Thành Trung (bìa phải) và anh Ngô Hoàng Khánh Duy nhận Giải thưởng Nguyễn Chí Thanh năm 2026. Ảnh: M.N

Anh Duy còn quan tâm đổi mới hình thức giáo dục truyền thống thông qua các buổi chào cờ, sinh hoạt chính trị tìm hiểu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ hướng về Đại hội XIV của Đảng”; đồng thời thực hiện công trình số hóa di tích lịch sử “Vụ thảm sát An Nông” tại thôn Đại Hữu.

Bên cạnh đó, anh Duy tích cực tham gia các hoạt động chuyển đổi số phục vụ cộng đồng. Hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số” năm 2026, anh cùng ĐVTN hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2, dịch vụ công trực tuyến, chữ ký số cá nhân; hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu đất đai và vận động xây dựng tuyến đường “không sử dụng tiền mặt”.

Không chỉ đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân, anh Duy đã quan tâm phát huy lợi thế của chuyển đổi số trong hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế ngay tại quê hương. Anh cho biết: Bên cạnh nguồn vốn, điều thanh niên cần là kỹ năng và khả năng ứng dụng công nghệ để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Vì thế, các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp được Đoàn xã chú trọng theo hướng trang bị kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng thương hiệu và kết nối nguồn vốn vay ưu đãi.

Với anh Trương Công Sơn (SN 1996), Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Chư Pưh, việc hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số là một trong những nội dung luôn được quan tâm trong hoạt động Hội.

Năm 2026, anh tham mưu, trực tiếp tham gia các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ hơn 500 lượt người dân cài đặt, sử dụng tài khoản định danh điện tử, khai thác các tiện ích trên ứng dụng VNeID và ứng dụng công dân số tỉnh Gia Lai (iGiaLai); đồng thời hỗ trợ hơn 380 người dân kê khai, đăng ký đất đai lần đầu.

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Anh Trương Công Sơn hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: M.N

Song song với chuyển đổi số, anh Sơn tích cực cùng ĐVTN hưởng ứng các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng. Trong năm 2026, anh vận động 80 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện; bản thân anh đã có 10 lần hiến máu.

Anh còn tham mưu tổ chức các hoạt động góp phần giữ vệ sinh môi trường và vận động thanh niên trồng gần 800 cây xanh trên các tuyến đường nội thôn.

Anh Lữ Quốc Việt - Bí thư Đoàn xã Chư Pưh- nhìn nhận: Anh Trương Công Sơn luôn chịu khó, trách nhiệm cao trong công việc. Qua tham mưu, triển khai các hoạt động thiết thực tại cơ sở, anh đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động Hội, phát huy tinh thần tình nguyện và trách nhiệm của ĐVTN đối với cộng đồng.

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