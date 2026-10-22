Vượt lên khiếm khuyết, chinh phục học bổng Australia

(GLO)- Được lựa chọn nhận học bổng Chính phủ Australia bậc thạc sĩ, chị Phan Thanh Nhi (SN 2002, quê xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai) sẽ theo học chương trình về giáo dục hòa nhập và chuyên biệt tại Australia.

Với tinh thần chủ động, bền bỉ và khát vọng học tập, chị Nhi mong muốn nâng cao trình độ chuyên môn, đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Khoảng 6 tháng tuổi, Phan Thanh Nhi được chẩn đoán mắc ung thư nguyên bào võng mạc. Sau ca phẫu thuật bỏ mắt trái và quá trình điều trị để giữ lại thị lực ở mắt phải, Nhi đến trường cùng bạn bè với thị lực yếu. Việc theo dõi bài giảng, ghi chép trên lớp không dễ dàng, nhưng suốt 12 năm phổ thông, Nhi luôn có chị gái song sinh đồng hành. Chị đưa đón em đến trường, đọc những dòng chữ trên bảng để em kịp ghi bài.

Chị Phan Thanh Nhi (thứ 2 từ phải sang) cùng cha mẹ và chị gái sinh đôi. Ảnh: Nguyễn Muội

Nhắc về quãng thời gian ấy, Nhi không chỉ nhớ những khó khăn trong học tập mà còn nhớ những người đã ở bên mình. Sự đồng hành của chị gái và gia đình giúp Nhi có những năm tháng đến trường như bao bạn bè bình thường khác.

Năm 18 tuổi, Nhi đậu ngành Giáo dục đặc biệt, Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Trong 3 năm đầu đại học, nhờ sự kết nối của Hội Người mù tỉnh, Nhi được hỗ trợ sinh hoạt tại Trung tâm Bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng, nơi hướng dẫn các kỹ năng tự lập như sử dụng máy tính, đi xe buýt và thích nghi với môi trường mới.

Bên cạnh việc học, Nhi tích cực tham gia các cuộc thi viết về đọc sách dành cho sinh viên, người khiếm thị và nhận nhiều học bổng để trang trải chi phí học tập. Với cô gái giàu nghị lực này, học tập không chỉ mở ra cơ hội nghề nghiệp mà còn giúp khám phá thế giới. “Mỗi khi có cơ hội tiếp nhận kiến thức mới, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được hiểu biết nhiều hơn và khám phá thêm thế giới xung quanh” - Nhi chia sẻ.

Tốt nghiệp đại học tháng 7-2024, Nhi làm giáo viên can thiệp cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển tại TP. Hồ Chí Minh. Qua thực tế công việc, chị nhận thấy mình cần nâng cao chuyên môn để đáp ứng nhu cầu riêng của từng trẻ. Sau một năm làm việc, Nhi ứng tuyển học bổng Australia Awards, chọn học chương trình Giáo dục hòa nhập và chuyên biệt tại ĐH Flinders, bang Nam Australia.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Phan Thanh Nhi làm việc tại một trung tâm dành cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: NVCC

“Muốn hỗ trợ trẻ tốt hơn, người làm giáo dục cần kiến thức chuyên sâu và phương pháp can thiệp phù hợp với từng trường hợp” - Nhi cho hay.

Trong 3 tháng chuẩn bị hồ sơ, bài luận là phần khiến Nhi trăn trở nhất. Trước thành tích của các ứng viên khác, Nhi không tránh khỏi cảm giác thiếu tự tin, nhưng dần xác định rõ mục tiêu học tập, những kiến thức còn thiếu và giá trị muốn tạo ra sau khóa học.

Nhờ sự động viên, chia sẻ kinh nghiệm từ gia đình, bạn bè và các cựu học viên Australia Awards, Nhi thêm tự tin theo đuổi mục tiêu. “Theo tôi, học bổng không nhất thiết tìm người giỏi nhất, mà tìm người phù hợp với những tiêu chí và mục tiêu mà học bổng hướng đến” - Nhi thổ lộ.

Nhi dự kiến bắt đầu chương trình vào học kỳ I/2027 (khoảng đầu năm 2027). Chị dự định sau tốt nghiệp sẽ trở về Việt Nam, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục và hỗ trợ trẻ khuyết tật. Về lâu dài, chị mong muốn tham gia nghiên cứu, đề xuất giải pháp và góp phần cải thiện giáo dục hòa nhập.

Chị Phan Thanh Nhi chia sẻ hành trình học tập của bản thân. Ảnh: Nguyễn Muội

Với ông Phan Văn Tâm (cha của Nhi), niềm vui lớn nhất là chứng kiến con gái ngày càng trưởng thành. Những gì con đạt được hôm nay đã vượt xa kỳ vọng của vợ chồng ông. Từ cô bé cần gia đình đồng hành trong những năm tháng đến trường, Nhi đã tự lập, theo đuổi nghề nghiệp và chinh phục cơ hội học tập ở nước ngoài. Đó là niềm vui, niềm tự hào khó diễn tả thành lời của người làm cha.

Theo bà Mai Thị Bích Thu - Phó Chủ tịch Hội Người mù tỉnh, hành trình của Phan Thanh Nhi có thể tiếp thêm động lực cho nhiều cha mẹ đang nuôi dạy con khiếm thị và những em nhỏ có cùng hoàn cảnh. Câu chuyện ấy cho thấy khi được tạo điều kiện phù hợp, người khiếm thị vẫn có thể phát huy năng lực, trưởng thành và theo đuổi những mục tiêu của riêng mình.