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Gia Lai có 3 cá nhân được nhận giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”

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(GLO)- Trung ương Hội LHTN Việt Nam vừa công bố danh sách 70 cá nhân được nhận giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” năm 2026.

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Anh Nguyễn Thành Trung (hàng trước, ở giữa) - Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ia Pnôn là 1 trong 3 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”. Ảnh: P.L

Tỉnh Gia Lai có 3 cá nhân được nhận giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh”, gồm: Anh Nguyễn Thành Trung - Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Ia Pnôn; Trương Công Sơn - Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Chư Pưh; Ngô Hoàng Khánh Duy - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân An.

Hội đồng xét tặng giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” đã tiếp nhận được 108 hồ sơ đề cử giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” của 34 Hội LHTN Việt Nam các tỉnh, thành phố và 3 đơn vị trực thuộc. Hội đồng giải thưởng đã họp và xét chọn 70 cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2026 để trao giải thưởng.

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Anh Ngô Hoàng Khánh Duy - Phó Bí thư Đoàn xã, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam xã Xuân An hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: ĐVCC

Từ năm 2026, giải thưởng “Nguyễn Chí Thanh” là tên gọi mới của giải thưởng “15 tháng 10” trước đây. Đây là phần thưởng cao quý của Hội LHTN Việt Nam dành cho cán bộ, hội viên, thanh niên tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động cũng như công tác Hội và phong trào thanh niên.

Lễ trao giải thưởng dự kiến được tổ chức tại TP Hà Nội vào ngày 11-10. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

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