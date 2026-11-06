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Nguyễn Bùi Hoàng Lê giành vé vào chung kết Giọng hát trẻ toàn quốc 2026

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Vượt qua gần 200 thí sinh tại vòng bán kết khu vực miền Nam, Nguyễn Bùi Hoàng Lê (SN 2007, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) đã giành vé vào vòng chung kết Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc năm 2026. Em cũng là một trong các thí sinh nhỏ tuổi đến từ Gia Lai góp mặt ở vòng thi này.

Mang số báo danh DNN0846, Hoàng Lê tranh tài ở bảng D - Nhạc nhẹ và Nhạc quê hương, Dân ca, Truyền thống. Tại vòng bán kết khu vực miền Nam, với phần thể hiện được ban giám khảo đánh giá cao về chất giọng, khả năng lên cao và phong thái biểu diễn tự tin, Hoàng Lê đã vượt qua hơn 60 đối thủ, giành vị trí đầu bảng và trở thành một trong 15 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc.

Một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là yêu cầu thí sinh thể hiện giọng hát mộc 100% ngay từ vòng loại. Không có sự hỗ trợ của giọng hát thu sẵn, các thí sinh phải trực tiếp thể hiện khả năng thanh nhạc, kỹ thuật xử lý bài hát và bản lĩnh biểu diễn. Đây cũng là thử thách để đánh giá thực chất năng lực của mỗi thí sinh.

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Nguyễn Bùi Hoàng Lê tại vòng bán kết khu vực miền Trung và miền Nam. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Hiện tại, Hoàng Lê là sinh viên năm thứ 2, ngành Sư phạm Âm nhạc, Trường Đại học Sài Gòn (TP. Hồ Chí Minh). Niềm đam mê ca hát của em được nuôi dưỡng từ những năm học phổ thông. Khi còn là học sinh Trường THPT số 2 Phan Bội Châu (phường Diên Hồng), Hoàng Lê thường xuyên tham gia các hoạt động văn nghệ và từng đảm nhiệm vai trò Phó Trưởng ban Câu lạc bộ Âm nhạc - PBC Music, đồng thời là Trưởng nhóm hát trong giai đoạn 2022-2025.

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Hoàng Lê từng là gương mặt năng nổ trong các hoạt động văn nghệ của Trường THPT số 2 Phan Bội Châu. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Việc góp mặt tại vòng chung kết là dấu mốc đáng chú ý trên hành trình theo đuổi âm nhạc của nữ sinh quê Gia Lai. Đây cũng là cơ hội để em tiếp tục thể hiện khả năng, tích lũy kinh nghiệm trên sân chơi âm nhạc dành cho các tài năng trẻ.

Cuộc thi Giọng hát trẻ toàn quốc năm 2026 do Viện Phát triển Giáo dục và Văn hóa Việt Nam tổ chức, dành cho thí sinh từ 6 đến 25 tuổi, với nhiều dòng nhạc khác nhau. Vòng chung kết dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 6-12-2026 tại Hà Nội.

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