Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Thí sinh Đặng Thị Tường Vy giành giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Tối 25-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) đã diễn ra vòng chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 với sự tranh tài của 13 thí sinh.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức, với chủ đề “Giai điệu tự hào”, thu hút 214 thí sinh tham gia; trong đó, phía Đông tỉnh có 133 thí sinh, phía Tây tỉnh có 81 thí sinh.

Cuộc thi diễn ra qua 2 vòng. Vòng loại được tổ chức tại Hội trường 2/9 (phường Pleiku) từ ngày 16 đến 17-10 và Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) vào ngày 18-10. Qua vòng loại, 13 thí sinh có điểm số cao nhất được lựa chọn vào vòng chung kết, diễn ra tối 25-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai.

cac-thi-sinh-tranh-tai-tai-vong-chung-ket-cuoc-thi-giong-hat-hay-tinh-gia-lai-lan-thu-i-nam-2026-dien-ra-toi-24-10-tai-trung-tam-hoi-nghi-tinh-1.jpg
cac-thi-sinh-tranh-tai-tai-vong-chung-ket-cuoc-thi-giong-hat-hay-tinh-gia-lai-lan-thu-i-nam-2026-dien-ra-toi-24-10-tai-trung-tam-hoi-nghi-tinh-2.jpg
Các thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026, diễn ra tối 24-10 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Tại vòng chung kết, các thí sinh thể hiện những ca khúc thuộc chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, truyền thống lịch sử dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước và con người Gia Lai. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, phong cách biểu diễn cùng khả năng thể hiện cảm xúc qua từng ca khúc, các thí sinh mang đến nhiều màu sắc âm nhạc, tạo nên không khí sôi nổi cho đêm thi.

thi-sinh-dang-thi-tuong-vy-gianh-giai-nhat-cuoc-thi-giong-hat-hay-tinh-gia-lai-lan-thu-i-nam.jpg
Thí sinh Đặng Thị Tường Vy (phường Diên Hồng) đoạt giải nhất Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 với phần thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên. Ảnh: Ngọc Nhuận

Kết quả, thí sinh Đặng Thị Tường Vy (phường Diên Hồng) đã xuất sắc giành giải nhất với phần thể hiện ca khúc Ngọn lửa cao nguyên (sáng tác Trần Tiến); 2 giải nhì thuộc về thí sinh: Nguyễn Ngọc Thịnh (phường Quy Nhơn Tây) và Huỳnh Trọng Tấn (phường Quy Nhơn); 3 giải ba được trao cho các thí sinh: Nguyễn Đặng Khánh Linh (phường Bình Định), Nguyễn Hoàng Yến (phường An Nhơn) và Lê Thị Yến Vi (phường Quy Nhơn Tây).

ba-do-thi-dieu-hanh-giam-doc-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-bia-phai-trao-giai-nhat-cho-thi-sinh-dang-thi-tuong-vy.jpg
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (bìa phải) trao giải nhất cho thí sinh Đặng Thị Tường Vy. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải khuyến khích, 5 giải phụ cho các thí sinh thể hiện ca khúc về Gia Lai hay nhất, thể hiện ca khúc về dòng nhạc cách mạng (nhạc Đỏ), nhạc dân gian hay nhất; thể hiện ca khúc về dòng nhạc nhẹ hay nhất và thí sinh trẻ tuổi có triển vọng.

ban-to-chuc-trao-giai-cho-cac-thi-sinh-dat-giai-tai-cuoc-thi-giong-hat-hay-tinh-gia-lai-lan-thu-i-nam-2026.jpg
Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải tại Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026. Ảnh: Ngọc Nhuận

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I, năm 2026 được tổ chức nhằm tạo sân chơi âm nhạc để những người yêu ca hát giao lưu, thể hiện năng khiếu. Qua đó, phát hiện và bồi dưỡng những giọng ca có triển vọng, góp phần phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Hội VHNT tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai: Khí thế mới trên hành trình sáng tạo

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Bằng tâm huyết và sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh Gia Lai đã ghi dấu ấn qua nhiều hoạt động và thành quả trong nhiệm kỳ qua. Nhiệm kỳ mới, Hội VHNT tỉnh hướng đến khẳng định vị thế trong đời sống văn hóa nghệ thuật khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Pleiku quảng bá di sản văn hóa qua chương trình “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”

Văn hóa

(GLO)- Tối 22-10, tại nhà rông làng Ơp, UBND phường Pleiku phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, phục vụ ghi hình chương trình Miền di sản với chủ đề “Đàn đá - Nhịp đập đại ngàn”.

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Ra mắt sách ảnh song ngữ tái hiện huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2026), Nhà xuất bản Thông tấn ra mắt sách ảnh song ngữ Việt - Anh, tập hợp hơn 300 bức ảnh cùng nhiều tư liệu quý, tái hiện hành trình vận tải chiến lược đặc biệt trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về phát triển văn hóa

Nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức về phát triển văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới

(GLO)- Sáng 19-10, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Gia Lai phối hợp với Trường Cán bộ quản lý VH-TT&DL tổ chức bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, tham mưu, quản lý nhà nước, hoạch định chính sách và công chức, viên chức liên quan đến phát triển văn hóa.

Mẹ và mưa xứ đầm…

Mẹ và mưa xứ đầm…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Tháng Mười, xứ đầm Thị Nại đã vào mùa mưa. Những triền mưa lê thê cứ trôi hoài trong ký ức. Mưa níu những xanh xưa lao xao trở lại, gọi tên những mùi hương từ thẳm xa thoảng về. Mưa ngang qua những trảng nhớ chập chùng, líu ríu gọi đứa nhỏ trong tôi chạy ào về phía tuổi thơ.

null