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100 học sinh tranh tài tại Hội thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa”

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(GLO)- Sáng 18-10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức Hội thi “Gia Lai - Hành trình lịch sử, văn hóa” năm 2026.

Tham gia hội thi có 100 học sinh xuất sắc đến từ 41 trường THPT trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tranh tài theo hình thức “Rung chuông vàng”.

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Cuộc thi quy tụ 100 học sinh xuất sắc đến từ 41 trường THPT trên địa bàn tỉnh Gia Lai tham gia tranh tài. Ảnh: Nhật Trường

Nội dung thi xoay quanh truyền thống lịch sử địa phương; chiến công của quân và dân Gia Lai trong các cuộc kháng chiến; thân thế, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; quá trình hình thành, phát triển và những đổi mới của tỉnh qua các thời kỳ cùng các kiến thức về văn hóa, địa lý, xã hội địa phương.

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 3 giải ba, 24 giải khuyến khích và 1 giải Triển vọng cho các thí sinh.

Trong đó, giải nhất thuộc về em Đào Trúc Mai - học sinh lớp 11A3, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên An Nhơn.

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Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh. Ảnh: Nhật Trường

Thông qua hội thi, học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về lịch sử, văn hóa quê hương, các danh nhân, anh hùng dân tộc và những thành tựu phát triển của tỉnh trong thời kỳ đổi mới.

Qua đó, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, góp phần quảng bá hình ảnh Gia Lai đến với bạn bè trong và ngoài tỉnh.

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