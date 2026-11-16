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Trường Đại học Quy Nhơn vào danh sách 25 cơ sở đào tạo nhân lực bán dẫn

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HỒ THỊ ĐIỂM
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(GLO)- Trường Đại học Quy Nhơn là một trong 25 cơ sở đào tạo về vi mạch bán dẫn được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phê duyệt tham gia Chương trình “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2050” (đợt 2).

Theo Quyết định số 3301/QĐ-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, có 53 chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn thuộc 25 cơ sở đào tạo được phê duyệt tham gia chương trình.

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Trường Đại học Quy Nhơn vào danh sách 25 cơ sở đào tạo nhân lực bán dẫn. Ảnh: Hồ Điểm

Trong đó, Trường Đại học Quy Nhơn có 2 chương trình đào tạo trình độ đại học, gồm: Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành Thiết kế vi mạch; Vật lý kỹ thuật, chuyên ngành Công nghệ gia công, đóng gói và kiểm thử vi mạch.

Đáng chú ý, so với danh sách 18 cơ sở giáo dục đại học công lập dự kiến được ưu tiên xem xét đầu tư phòng thí nghiệm bán dẫn tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg ngày 21-9-2024 của Thủ tướng Chính phủ, danh mục lần này có thêm 7 cơ sở mới, gồm: Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học CMC; Trường Đại học Tôn Đức Thắng; Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh.

Theo đó, các cơ sở đào tạo có trách nhiệm triển khai chương trình theo đề án đã đề xuất, bảo đảm đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn; ưu tiên bố trí nguồn lực về giảng viên, cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu phục vụ đào tạo.

Tại Gia Lai, UBND tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án phòng thí nghiệm bán dẫn dùng chung tại Trường Đại học Quy Nhơn, với tổng mức đầu tư dự kiến 100 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2027.

Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1017/QĐ-TTg, đặt mục tiêu đến năm 2030 đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực có trình độ từ đại học trở lên phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

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