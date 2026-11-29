(GLO)- Mùa tuyển sinh đại học năm 2027 đang thu hút sự quan tâm khi một số trường bắt đầu công bố phương án sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong xét tuyển. Riêng Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và Đại học Kinh tế Quốc dân dự kiến quy đổi IELTS từ 7.5 trở lên thành 10 điểm môn tiếng Anh.

Theo phương án tuyển sinh năm 2027 của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT có thể được quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh dự kiến quy đổi IELTS từ 7.5 trở lên thành 10 điểm môn tiếng Anh. Ảnh: N.T/TTO

Cụ thể, với chứng chỉ IELTS Academic, mức 5.5 được quy đổi thành 8 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 tương đương 9 điểm; 7.0 tương đương 9,5 điểm và từ 7.5 trở lên được tính 10 điểm.

Ngoài IELTS, trường còn chấp nhận nhiều chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế khác như: TOEFL iBT, TOEFL ITP, TOEIC, VSTEP, PTE Academic, APTIS ESOL và chứng chỉ Cambridge theo mức quy đổi tương ứng.

Tại Đại học Kinh tế Quốc dân, theo thông tin từ Phòng Quản lý đào tạo, nhà trường dự kiến tiếp tục sử dụng chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT và TOEIC trong tuyển sinh năm 2027.

Mức quy đổi IELTS dự kiến tương tự Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh. Cụ thể, 5.5 tương đương 8 điểm; 6.0 tương đương 8,5 điểm; 6.5 tương đương 9 điểm; 7.0 tương đương 9,5 điểm và từ 7.5 đến 9.0 được quy đổi thành 10 điểm môn tiếng Anh.

Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 2 hình thức: sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc nhận điểm cộng khuyến khích vào tổng điểm xét tuyển.

Theo phương án dự kiến, thí sinh có IELTS từ 5.5-6.5 được cộng 0,25 điểm; từ 7.0 trở lên được cộng 0,5 điểm. Tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm trên thang 30.

Nhà trường lưu ý, nếu đã sử dụng chứng chỉ để quy đổi thành điểm môn tiếng Anh thì thí sinh không được đồng thời hưởng điểm cộng. Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2027 của nhà trường dự kiến được công bố trong tháng 12-2026.

Việc các trường tiếp tục sử dụng chứng chỉ IELTS để quy đổi điểm môn tiếng Anh diễn ra trong bối cảnh quy chế tuyển sinh đại học có những điều chỉnh đáng chú ý.

Ảnh minh họa: AI

Theo Thông tư 95/2026/TT-BGDĐT, tổng điểm cộng trong tuyển sinh năm 2027 được giới hạn tối đa 0,5 điểm trên thang 30 đối với các trường thuộc diện được tiếp tục áp dụng chính sách này. Từ năm 2028, các cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Điều này đồng nghĩa lợi thế điểm thưởng từ chứng chỉ ngoại ngữ sẽ thu hẹp đáng kể so với trước đây. Tuy nhiên, IELTS vẫn có thể phát huy giá trị thông qua phương thức quy đổi thành điểm môn tiếng Anh nếu được trường đại học chấp nhận.

Đối với thí sinh dự tuyển năm 2027, việc lựa chọn hình thức sử dụng chứng chỉ cần được cân nhắc kỹ, căn cứ vào tổ hợp xét tuyển, mức điểm quy đổi và quy định riêng của từng trường.