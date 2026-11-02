Trường nghề được dùng giấy báo trúng tuyển điện tử, nhập học qua VNeID từ 3-11

(GLO)- Từ ngày 3-11, quy chế tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp mới chính thức có hiệu lực, cho phép sử dụng giấy báo trúng tuyển điện tử có giá trị như bản giấy, đồng thời tạo điều kiện để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến qua VNeID.

Theo đó, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được áp dụng quy định mới về tuyển sinh theo Thông tư số 76/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT. Thông tư này được ban hành ngày 18-9-2026 nhằm thống nhất quy định tuyển sinh trong giáo dục nghề nghiệp, tăng quyền tự chủ cho cơ sở đào tạo gắn với trách nhiệm giải trình; đồng thời thúc đẩy ứng dụng dữ liệu và công nghệ số trong các khâu tuyển sinh, tiếp nhận hồ sơ và nhập học.

Từ 3-11, trường nghề được dùng giấy báo trúng tuyển điện tử, xác nhận nhập học qua VNeID.

﻿- Trong ảnh: Sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc tế Lilama 2. Ảnh: Danh Trần/TTO

Một trong những điểm mới đáng chú ý là quy định về giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học. Theo đó, văn bản bản giấy và bản điện tử có giá trị như nhau. Các thông báo này có thể tích hợp phương thức định danh điện tử để thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến.

Quy định tạo thuận lợi cho người học, nhất là những thí sinh ở xa cơ sở đào tạo, hạn chế việc đi lại và xử lý giấy tờ trực tiếp.

Bên cạnh đó, quy chế mới khuyến khích khai thác dữ liệu từ các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia để kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân của thí sinh.

Đối với tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề, người học có thể đăng ký trực tuyến trên hệ thống phần mềm tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo. Hồ sơ cũng có thể được gửi dưới dạng điện tử thông qua cổng tiếp nhận của trường.

Đáng chú ý, trường hợp cơ sở đào tạo tra cứu được thông tin cá nhân của thí sinh trên cơ sở dữ liệu quốc gia, người học không phải thực hiện các yêu cầu về hồ sơ dành cho trường hợp không tra cứu được thông tin.

Ngược lại, nếu không tra cứu được dữ liệu cá nhân, thí sinh vẫn phải nộp các giấy tờ theo quy định, gồm bản sao văn bằng, chứng chỉ tương ứng với trình độ đào tạo và giấy tờ chứng minh diện ưu tiên nếu có.

Về phương thức tuyển sinh, các cơ sở đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp và giáo dục trung học nghề có thể lựa chọn xét tuyển, thi tuyển hoặc kết hợp cả 2 hình thức, căn cứ ngành, nghề và yêu cầu đầu vào. Tuyển sinh trình độ sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác được thực hiện theo hình thức xét tuyển, có thể tổ chức nhiều đợt trong năm.

Quy chế cũng tăng quyền tự chủ cho người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong xác định số lượng tuyển sinh hằng năm, trên cơ sở năng lực đào tạo, điều kiện bảo đảm chất lượng và nhu cầu thị trường lao động.

Việc triển khai quy chế mới được kỳ vọng góp phần đơn giản hóa thủ tục, giảm giấy tờ trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản lý tuyển sinh và tạo thuận lợi cho thí sinh khi đăng ký, trúng tuyển, nhập học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.