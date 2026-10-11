IT giảm hơn 10.000 thí sinh: AI đang thay đổi lựa chọn ngành?

(GLO)- Số thí sinh trúng tuyển nhóm ngành Công nghệ thông tin (IT) năm 2026 giảm hơn 10.000 so với năm trước, trong khi các ngành Trí tuệ nhân tạo (AI), Khoa học máy tính tăng trưởng. Sự phát triển của AI và biến động thị trường lao động đang khiến nhiều thí sinh cân nhắc lại lựa chọn nghề nghiệp.

Ngành IT từng được xem là lựa chọn hấp dẫn nhờ cơ hội việc làm rộng mở và mức thu nhập tốt. Tuy nhiên, mùa tuyển sinh đại học năm 2026 ghi nhận sự thay đổi đáng chú ý khi số thí sinh trúng tuyển nhóm ngành này giảm mạnh, đặt ra câu hỏi về tác động của AI đối với quyết định chọn ngành của học sinh.

Sinh viên trường Đại học Công nghệ Thông tin TP. Hồ Chí Minh trong 1 học phần lập trình game tại doanh nghiệp (tháng 1-2026). Ảnh: UIT/VnExpress

Theo báo cáo Giáo dục đại học năm 2026 của Bộ GD&ĐT được công bố ngày 1-10, cả nước có khoảng 633.400 thí sinh xác nhận nhập học đại học, trong đó hơn 212.600 em theo học các ngành thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Đáng chú ý, trong 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược thuộc diện được cấp học bổng Chính phủ theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP, Công nghệ thông tin là nhóm duy nhất ghi nhận số lượng thí sinh trúng tuyển giảm.

Cụ thể, nhóm Công nghệ thông tin, gồm các ngành: IT, An toàn thông tin và An toàn mạng, có gần 35.700 thí sinh trúng tuyển, giảm hơn 10.000 so với năm 2025. Trong khi đó, nhóm Máy tính, với các ngành như Khoa học máy tính và AI, tăng hơn 1.300 sinh viên, lên gần 17.500 em.

Xu hướng này phản ánh sự dịch chuyển đáng chú ý trong lựa chọn ngành học của thí sinh. Thay vì chỉ tập trung vào ngành Công nghệ thông tin theo hướng đào tạo truyền thống, một bộ phận học sinh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực chuyên sâu, gắn với công nghệ mới và khả năng ứng dụng AI.

Bên cạnh đó, điểm chuẩn ngành IT tại một số trường cũng giảm so với năm trước. Chẳng hạn, tại Trường Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), điểm chuẩn giảm từ 28,19 xuống 25 điểm; tại Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, mức điểm giảm từ 24,5 xuống 20 điểm.

Thay đổi trong lựa chọn ngành học không chỉ phản ánh tâm lý trước mắt của thí sinh mà còn cho thấy sự điều chỉnh trước những biến động của thị trường lao động.

Vì vậy, thay vì chạy theo ngành học được xem là xu hướng, thí sinh cần tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, triển vọng nghề nghiệp và năng lực bản thân để đưa ra quyết định phù hợp.