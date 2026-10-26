Đề xuất thay đổi điểm ưu tiên lớp 10 từ năm 2027: Những học sinh nào được cộng điểm?

(GLO)- Bộ GD&ĐT đề xuất giảm điểm ưu tiên tuyển sinh lớp 10, từ mức cao nhất 2 điểm xuống còn 1 điểm, đồng thời thu gọn đối tượng được cộng điểm và khống chế tổng điểm khuyến khích không quá 1 điểm.

Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông, trong đó đề xuất điều chỉnh chính sách cộng điểm ưu tiên và điểm khuyến khích khi tuyển sinh vào lớp 10. Nếu được thông qua, những thay đổi này dự kiến tác động đến thí sinh tham gia tuyển sinh từ năm 2027.

Học sinh Gia Lai dự thi vào lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: T.D

Điểm đáng chú ý trong dự thảo là việc thu gọn các nhóm đối tượng ưu tiên từ 3 nhóm xuống còn 2 nhóm, đồng thời giảm mức điểm cộng so với quy định hiện hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT.

Cụ thể, theo phương án đề xuất, nhóm đối tượng 1 được cộng 1 điểm, gồm: trẻ em, học sinh là con liệt sĩ; con Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; con thương binh; con người hưởng chính sách như thương binh; con bệnh binh và con của các đối tượng chính sách khác theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Nhóm đối tượng 2 được cộng 0,5 điểm, gồm: trẻ em, học sinh thuộc hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều; có cha, mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; là người dân tộc thiểu số hoặc có cha đẻ, mẹ đẻ là người dân tộc thiểu số.

Theo dự thảo, mỗi học sinh chỉ được hưởng 1 mức điểm ưu tiên cao nhất nếu thuộc nhiều diện ưu tiên, không cộng dồn điểm giữa các nhóm.

So với quy định hiện hành, chính sách mới có sự điều chỉnh đáng kể. Hiện nay, đối tượng ưu tiên tuyển sinh lớp 10 được chia thành 3 nhóm, tương ứng với mức điểm cộng 2 điểm, 1,5 điểm và 1 điểm.

Nếu đề xuất được thông qua, mức điểm ưu tiên cao nhất sẽ giảm một nửa, từ 2 điểm xuống còn 1 điểm; mức 1,5 điểm cũng được thay bằng mức 0,5 điểm đối với nhóm tương ứng theo phân loại mới.

Bên cạnh điểm ưu tiên, dự thảo còn đề xuất khống chế tổng điểm khuyến khích không quá 1 điểm. Khoản điểm này được cộng 1 lần vào tổng điểm xét tuyển sau khi quy đổi về thang điểm tương ứng với số môn thi.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, học sinh đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh trong các cuộc thi thuộc diện quy định được cộng lần lượt 1,5 điểm, 1 điểm và 0,5 điểm.

Với đề xuất mới, tổng điểm khuyến khích sẽ không vượt quá 1 điểm. Việc xác định đối tượng được hưởng điểm khuyến khích sẽ căn cứ quy định của pháp luật và điều kiện thực tế do Sở GD&ĐT xem xét.

Ngoài các chính sách cộng điểm, dự thảo cũng đề cập phương thức tuyển sinh lớp 10. Theo đó, địa phương có thể tổ chức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp 2 phương thức tùy điều kiện thực tế, chỉ tiêu và khả năng tiếp nhận của các cơ sở giáo dục.

Đối với phương thức thi tuyển, dự thảo đề xuất kỳ thi vào lớp 10 chỉ gồm 2 môn Ngữ văn và Toán nhằm giảm áp lực thi cử, tạo điều kiện để học sinh chủ động học tập.