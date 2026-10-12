Từ hôm nay 12-10, hàng loạt ngành đại học đổi tên, năm tới thí sinh cần lưu ý gì?

(GLO)- Từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, nhiều ngành đào tạo sẽ được điều chỉnh tên gọi, mã ngành theo Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT ngày 28-8-2026 quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư 74) của Bộ GD&ĐT, có hiệu lực từ ngày 12-10.

Các trường đang khẩn trương rà soát, sắp xếp ngành đào tạo, điều chỉnh tên ngành, mã ngành để công bố và áp dụng theo quy định mới.

Ở nhóm kinh doanh, Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được sắp xếp vào Quản trị kinh doanh; Digital Marketing, Marketing và truyền thông thành Marketing; Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn thành Kinh doanh thương mại.

Trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin được sắp xếp vào Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được sắp xếp vào Trí tuệ nhân tạo; Quản lý hệ thống thông tin thành Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm ô tô được sắp xếp vào Kỹ thuật phần mềm.

Ở lĩnh vực sức khỏe, một số ngành cũng được sắp xếp lại như Khoa học Y sinh thành Y khoa, Dược lý và dược lâm sàng thành Dược học, Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt thành Răng - Hàm - Mặt, trong khi Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu được đưa vào Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Ngoài ra, các ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc... được sắp xếp vào Sư phạm tiếng nước ngoài.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Vietnamnet

Khi các trường công bố đề án tuyển sinh năm 2027, thí sinh cần đối chiếu tên ngành, mã ngành cũ và mới theo thông tin chính thức. Việc này giúp tránh nhầm lẫn giữa ngành đã được đổi tên, ngành được gộp và chương trình đào tạo có định hướng chuyên sâu.

Bên cạnh đó, thí sinh nên tìm hiểu kỹ chương trình đào tạo, các môn học, định hướng chuyên ngành và cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp. Đây là những yếu tố quan trọng giúp đánh giá ngành học có phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu nghề nghiệp hay không.

Thí sinh cũng cần theo dõi thông báo tuyển sinh trên website chính thức của Bộ GD&ĐT và các trường đại học dự định đăng ký. Các thông tin về mã ngành, tổ hợp xét tuyển, phương thức tuyển sinh và chỉ tiêu cần được cập nhật theo đề án tuyển sinh của từng trường.

Việc nắm rõ những thay đổi trong danh mục ngành đào tạo sẽ giúp thí sinh chủ động hơn trong quá trình tìm hiểu ngành học, xây dựng nguyện vọng và chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh đại học năm 2027.