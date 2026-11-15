Tốt nghiệp trung học nghề, cơ hội vào đại học rộng mở từ năm 2027

(GLO)- Từ ngày 1-1-2027, người tốt nghiệp trung học nghề chính thức được bổ sung vào nhóm đối tượng dự tuyển đại học. Tuy nhiên, thí sinh phải đáp ứng yêu cầu về học lực và điều kiện đầu vào tùy từng nhóm ngành đăng ký.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo trình độ đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non và sau đại học. Một trong những điểm đáng chú ý là mở rộng đối tượng được đăng ký dự tuyển đại học, trong đó có người tốt nghiệp trung học nghề.

Người tốt nghiệp trung học nghề được dự tuyển đại học từ năm 2027. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Theo quy định mới tại Điều 2 của Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT, người đã được công nhận tốt nghiệp trung học nghề tại Việt Nam hoặc có văn bằng nước ngoài được công nhận tương đương với trình độ trung học nghề của Việt Nam, nếu đăng ký vào chương trình thuộc cùng nhóm ngành, sẽ được tham gia dự tuyển đại học.

Đây là thay đổi đáng chú ý trong chính sách giáo dục, tạo thêm cơ hội học tập và nâng cao trình độ cho những người lựa chọn con đường giáo dục nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp THCS.

Thay vì chỉ tập trung vào con đường học THPT truyền thống, người học trung học nghề có thêm hướng đi để tiếp tục học lên bậc đại học nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Tuy nhiên, việc mở rộng đối tượng dự tuyển không đồng nghĩa với việc người tốt nghiệp trung học nghề được đăng ký vào tất cả các ngành đào tạo mà không có điều kiện. Bộ GD&ĐT quy định 2 mức yêu cầu đầu vào đối với nhóm thí sinh này.

Cụ thể, đối với các chương trình đào tạo giáo viên, chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật và lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề, người dự tuyển phải có kết quả học tập trung bình chung cả 3 năm của chương trình giáo dục trung học nghề xếp loại giỏi trở lên. Đồng thời, thí sinh phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định hằng năm.

Đối với các chương trình đào tạo còn lại, thí sinh phải có kết quả học tập trung bình chung cả 3 năm xếp loại khá trở lên; đồng thời đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo (nếu có) và ngưỡng đầu vào do cơ sở đào tạo quyết định.

Trung học nghề là mô hình giáo dục nghề nghiệp dành cho người học sau khi hoàn thành chương trình THCS, kết hợp giữa trang bị kiến thức văn hóa cốt lõi và đào tạo chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Mô hình này hướng đến mục tiêu giúp người học sớm có kiến thức, kỹ năng để tham gia thị trường lao động, đồng thời tạo điều kiện tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.

Việc bổ sung người tốt nghiệp trung học nghề vào nhóm đối tượng dự tuyển đại học góp phần tăng tính liên thông giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Qua đó, người học có thêm lựa chọn phù hợp với năng lực, điều kiện và định hướng nghề nghiệp của bản thân.