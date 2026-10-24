Bộ GD&ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027. Trong đó, quy định tiến độ thực hiện các khâu từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31-12-2026. Việc công bố sớm nhằm giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, ôn thi và lựa chọn ngành học phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11-2026.

Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Ảnh: Trần Huỳnh/TTO

Năm 2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, bắt đầu từ 9 giờ ngày 1-7 đến 16 giờ 30 phút ngày 13-7-2027.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các em theo dõi sát thông tin tuyển sinh của từng trường, rà soát điều kiện xét tuyển và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở thích.

Với diện xét tuyển thẳng, thí sinh phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 20-6-2027. Các cơ sở đào tạo hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống trước 17 giờ ngày 30-6-2027.

Một mốc đáng lưu ý khác là thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, dự kiến từ ngày 14-7 đến 17 giờ ngày 20-7-2027. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn để bảo đảm nguyện vọng được đưa vào hệ thống xét tuyển.

Hệ thống bắt đầu xử lý nguyện vọng để xác định kết quả trúng tuyển đợt 1 từ ngày 6-8 và hoàn thành trước 17 giờ ngày 10-8-2027. Các trường rà soát hồ sơ và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17 giờ ngày 12-8-2027.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 16 giờ 30 phút ngày 19-8-2027. Nếu bỏ lỡ thời hạn này mà không có lý do chính đáng theo quy định, thí sinh có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học.

Các trường dự kiến bắt đầu thông báo tuyển sinh bổ sung sau 8 giờ ngày 20-8-2027. Những đợt xét tuyển tiếp theo được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12-2027, tùy theo kế hoạch của từng cơ sở đào tạo.

Bộ GD&ĐT lưu ý các mốc thời gian trong kế hoạch chung có thể được rà soát, điều chỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc. Để tránh sai sót, thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kiểm tra dữ liệu đăng ký và chủ động thực hiện đúng thời hạn ở từng giai đoạn tuyển sinh.