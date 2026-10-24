Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Bộ GD&ĐT công bố lịch tuyển sinh đại học 2027: Các mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, TTO)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2027. Trong đó, quy định tiến độ thực hiện các khâu từ chuẩn bị thông tin tuyển sinh, đăng ký nguyện vọng đến công bố kết quả và xác nhận nhập học.

Theo kế hoạch, các cơ sở đào tạo phải công bố thông tin tuyển sinh năm 2027 trên trang thông tin điện tử của trường trước ngày 31-12-2026. Việc công bố sớm nhằm giúp học sinh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, ôn thi và lựa chọn ngành học phù hợp.

Đáng chú ý, Bộ GD&ĐT dự kiến ban hành quy chế tuyển sinh sửa đổi, bổ sung trong tháng 11-2026.

bo-gddt-cong-bo-lich-tuyen-sinh-dai-hoc-2027-cac-moc-thoi-gian-thi-sinh-can-luu-y.jpg
Học sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Ảnh: Trần Huỳnh/TTO

Năm 2027, thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trên Cổng dịch vụ công quốc gia, thông qua hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung, bắt đầu từ 9 giờ ngày 1-7 đến 16 giờ 30 phút ngày 13-7-2027.

Trong khoảng thời gian này, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần. Đây là giai đoạn quan trọng, đòi hỏi các em theo dõi sát thông tin tuyển sinh của từng trường, rà soát điều kiện xét tuyển và sắp xếp thứ tự nguyện vọng phù hợp với năng lực, sở thích.

Với diện xét tuyển thẳng, thí sinh phải hoàn thành việc nộp hồ sơ trước 17 giờ ngày 20-6-2027. Các cơ sở đào tạo hoàn thành xét tuyển thẳng, thông báo kết quả và cập nhật danh sách thí sinh trúng tuyển lên hệ thống trước 17 giờ ngày 30-6-2027.

Một mốc đáng lưu ý khác là thời gian nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến, dự kiến từ ngày 14-7 đến 17 giờ ngày 20-7-2027. Thí sinh cần thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn để bảo đảm nguyện vọng được đưa vào hệ thống xét tuyển.

Hệ thống bắt đầu xử lý nguyện vọng để xác định kết quả trúng tuyển đợt 1 từ ngày 6-8 và hoàn thành trước 17 giờ ngày 10-8-2027. Các trường rà soát hồ sơ và công bố điểm trúng tuyển đợt 1 sau 17 giờ ngày 12-8-2027.

Sau khi trúng tuyển, thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống trước 16 giờ 30 phút ngày 19-8-2027. Nếu bỏ lỡ thời hạn này mà không có lý do chính đáng theo quy định, thí sinh có thể ảnh hưởng đến quyền nhập học.

Các trường dự kiến bắt đầu thông báo tuyển sinh bổ sung sau 8 giờ ngày 20-8-2027. Những đợt xét tuyển tiếp theo được triển khai từ tháng 8 đến tháng 12-2027, tùy theo kế hoạch của từng cơ sở đào tạo.

Bộ GD&ĐT lưu ý các mốc thời gian trong kế hoạch chung có thể được rà soát, điều chỉnh khi phát sinh khó khăn, vướng mắc. Để tránh sai sót, thí sinh cần thường xuyên cập nhật thông tin từ Bộ GD&ĐT và các trường đại học, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, kiểm tra dữ liệu đăng ký và chủ động thực hiện đúng thời hạn ở từng giai đoạn tuyển sinh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

326 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xét tuyển đại học như thế nào sau kỳ thi lại?

326 thí sinh Trường THPT chuyên Tuyên Quang được xét tuyển đại học như thế nào sau kỳ thi lại?

Tuyển sinh

(GLO)- Sáng 19-8, Bộ GD&ĐT công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT lần 2 của 326 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang. Sau khi điểm thi được công bố, vấn đề được nhiều thí sinh quan tâm là kết quả mới sẽ được sử dụng thế nào trong xét tuyển đại học năm 2026.

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Tuyển sinh

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographics

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Tuyển sinh

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

null