Tuyển sinh đại học 2027 dự kiến chỉ còn 3 phương thức: Thí sinh có IELTS còn lợi thế gì?

(GLO)- Nếu dự thảo tuyển sinh đại học 2027 được áp dụng, các trường sẽ không còn được tự cộng điểm IELTS như hiện nay. Tuy nhiên, chứng chỉ này vẫn có thể giúp thí sinh có lợi thế nếu được quy đổi thành điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển.

Bộ GD&ĐT dự kiến từ năm 2027, mỗi ngành hoặc chương trình đào tạo chỉ được sử dụng tối đa 3 phương thức tuyển sinh, thay vì để các trường triển khai nhiều phương thức như hiện nay. Đến năm 2028, số phương thức dự kiến tiếp tục giảm còn 1, không bao gồm xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cùng với việc tinh gọn phương thức, dự thảo cũng đề xuất không sử dụng điểm cộng do cơ sở đào tạo tự quy định đối với thành tích, chứng chỉ hoặc các tiêu chí bổ sung.

Thí sinh có chứng chỉ IELTS vẫn có thể có lợi thế trong tuyển sinh đại học 2027 nếu được trường quy đổi thành điểm môn tiếng Anh hoặc sử dụng như một điều kiện đầu vào. Ảnh minh họa: AI

Điều này đồng nghĩa thí sinh có IELTS sẽ không còn được hưởng lợi theo cách cộng trực tiếp thêm điểm vào kết quả xét tuyển như tại một số trường hiện nay.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa IELTS trở nên mất giá trị trong tuyển sinh đại học. Theo định hướng được Bộ GD&ĐT đưa ra, nếu 1 ngành yêu cầu năng lực tiếng Anh đầu vào, trường phải đưa năng lực này thành một hợp phần chính thức trong phương thức xét tuyển. Thí sinh có thể sử dụng điểm thi hoặc chứng chỉ ngoại ngữ được quy đổi tương đương thành điểm môn tiếng Anh.

Như vậy, với thí sinh đã có hoặc đang học IELTS, lợi thế trong tuyển sinh đại học 2027 có thể không còn nằm ở điểm cộng, mà chuyển sang khả năng quy đổi trực tiếp thành điểm môn tiếng Anh hoặc đáp ứng điều kiện đầu vào của những ngành, chương trình có yêu cầu ngoại ngữ.

Các chuyên gia cho rằng, thí sinh không nên vội dừng học IELTS chỉ vì dự kiến bỏ điểm cộng. Giá trị của chứng chỉ cần được nhìn ở khả năng sử dụng tiếng Anh thực tế, điều kiện đầu vào của ngành học và cách từng trường xây dựng phương án tuyển sinh.

Với những ngành có môn tiếng Anh trong tổ hợp xét tuyển, 1 chứng chỉ IELTS đạt mức cao vẫn có thể tạo lợi thế đáng kể khi được quy đổi thành điểm tương ứng.