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Phương án thi lớp 10 chỉ với Toán, Văn được Bộ GD&ĐT đưa ra lấy ý kiến

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NHÃ UYÊN (theo TPO, Vietnam+)

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành Quy chế tiếp nhận học sinh đầu cấp giáo dục phổ thông để lấy ý kiến rộng rãi. Trong đó có nội dung kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập chỉ gồm 2 môn Toán và Ngữ văn thay vì 3 môn như hiện nay.

Đề xuất này được Bộ GD&ĐT đưa ra trong quá trình xây dựng quy định mới về tuyển sinh đầu cấp nhằm hoàn thiện cơ chế tuyển sinh phù hợp với yêu cầu đổi mới quản lý giáo dục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

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Học sinh Gia Lai dự thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027. Ảnh: Trần Dung

Tại dự thảo, Bộ GD&ĐT đề xuất nếu địa phương lựa chọn phương thức thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập, thí sinh sẽ dự thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Đây là điểm thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành, vốn yêu cầu kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm 3 môn hoặc bài thi.

Theo Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 hiện có 2 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn và 1 môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn. Môn thi thứ ba không được lựa chọn lặp lại quá 3 năm liên tiếp.

Trên thực tế, nhiều địa phương lựa chọn Ngoại ngữ làm môn thi thứ ba trong những năm gần đây. Vì vậy, nếu phương án mới được thông qua, số môn thi vào lớp 10 sẽ giảm từ 3 xuống còn 2, qua đó thay đổi đáng kể cấu trúc kỳ thi tuyển sinh ở bậc THPT công lập.

Về thời gian làm bài, dự thảo đề xuất môn Ngữ văn kéo dài 120 phút; môn Toán có thời gian làm bài từ 90-120 phút. Nội dung thi không vượt quá yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS.

Trước đó, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 4991/BGDĐT-GDPT ngày 31-7-2026, đề nghị Sở GD&ĐT Hà Nội, Hải Phòng và TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, góp ý dự thảo thông tư quy định về tuyển sinh THCS và THPT.

Bên cạnh đề xuất về số môn thi, dự thảo cũng đề cập các phương thức tuyển sinh lớp 10, gồm thi tuyển, xét tuyển và kết hợp thi tuyển với xét tuyển.

Việc lựa chọn phương thức tuyển sinh được đặt trong mối tương quan với quy mô học sinh, nhu cầu học tập, khả năng tiếp nhận của các trường, mạng lưới trường lớp và điều kiện thực tế tại từng địa phương.

Đáng chú ý, theo nội dung dự thảo được công bố, phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển chỉ được áp dụng khi số lượng học sinh đăng ký vượt quá khả năng tiếp nhận và các phương án điều phối, phân bổ học sinh vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu.

Theo Bộ GD&ĐT, dự thảo Thông tư đổi mới cách tiếp cận từ “tuyển sinh” sang “tiếp nhận học sinh đầu cấp”, mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10.

Đối với lớp 1, không thực hiện kiểm tra, đánh giá, phân loại hoặc tuyển chọn đầu vào, phân loại lớp. Đối với lớp 6, không phân loại, tuyển chọn, trừ trường hợp cơ sở giáo dục được cấp có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, học sinh có thành tích nổi bật để phục vụ mục tiêu phát triển giáo dục mũi nhọn của địa phương thì được tiếp nhận bằng phương thức xét tuyển theo quy định.

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