(GLO)- Bên cạnh kết nối nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên và mở rộng các hoạt động học tập trong cộng đồng, Hội Khuyến học tỉnh Gia Lai chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ, đổi mới phương thức, phát huy vai trò chủ động của cán bộ Hội cấp xã, phường trong công tác khuyến học, khuyến tài.

Nhờ đó, công tác khuyến học ngày càng đi vào hiệu quả, thực chất.

Kết nối đúng nhu cầu, hỗ trợ kịp thời

Những năm qua, chương trình “Chuyến xe 0 đồng” trên tuyến Bồng Sơn - TP. Hồ Chí Minh, với sự phối hợp của các đơn vị vận tải, trong đó có nhà xe Xuân Tươi, đã hỗ trợ tân sinh viên khó khăn đi lại miễn phí khi nhập học, giảm bớt gánh nặng chi phí cho gia đình.

Theo ông Nguyễn Văn Lâm - Chủ tịch Hội Khuyến học phường Bồng Sơn, việc vận động nguồn lực phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người học. Hiện, Hội duy trì 16 chi hội tại khu phố, trường học và dòng họ.

Dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 và Ngày Văn hóa Việt Nam vừa qua, Hội trao 45 suất hỗ trợ học sinh khó khăn, tổng trị giá hơn 20 triệu đồng; đồng thời khen thưởng học sinh giỏi, tuyên dương sinh viên tiêu biểu dịp Tết.

“Hội tiếp tục duy trì hoạt động khuyến học tại khu phố, trường học, dòng họ; phối hợp triển khai chuyển đổi số đến cộng đồng dân cư và các gia đình” - ông Lâm cho biết.

Tại xã Vân Canh, ngày 18-11, thông qua kết nối của Hội Khuyến học tỉnh, Công ty TNHH một thành viên Petrolimex Gia Lai trao 50 suất học bổng, mỗi suất 500 nghìn đồng, cho học sinh nghèo vượt khó. Địa phương cũng vận động xây dựng quỹ khuyến học, huy động nguồn lực hỗ trợ học sinh khó khăn.

Hội Khuyến học tỉnh trao 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Vân Canh. Ảnh: H.Đ

Bà Phùng Thị Thu Hà - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Vân Canh - cho biết, thời gian tới, Hội sẽ phối hợp với các thôn, làng, trường học và doanh nghiệp mở rộng nguồn quỹ, củng cố chi hội, duy trì hỗ trợ học sinh khó khăn thường xuyên.

Tại xã Tuy Phước Đông, năm 2026, Hội Khuyến học phối hợp khen thưởng 51 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi với tổng kinh phí 40,8 triệu đồng.

Đầu năm 2027, địa phương dự kiến tuyên dương sinh viên đạt loại giỏi năm học 2025-2026, tốt nghiệp loại giỏi năm 2026 và hỗ trợ các trường hợp đặc biệt khó khăn.

Bà Dương Thị Hoa - Chủ tịch Hội Khuyến học xã - cho biết, Hội tiếp tục duy trì khen thưởng học sinh, sinh viên; phối hợp với nhà trường, đoàn thể huy động nguồn lực hỗ trợ kịp thời những trường hợp khó khăn trong học tập.

Nâng năng lực cán bộ, mở rộng hoạt động học tập

Từ vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh đến triển khai các mô hình học tập cộng đồng, công tác khuyến học đòi hỏi cán bộ Hội có kỹ năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện. Đây cũng là những nội dung được Hội Khuyến học tỉnh chú trọng trong các lớp tập huấn nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội cấp xã.

Ngày 19-11, Hội Khuyến học tỉnh tập huấn cho 46 chủ tịch Hội Khuyến học xã, phường khu vực phía Đông tỉnh; tiếp tục tổ chức tại khu vực phía Tây tỉnh ngày 25-11.

Nội dung tập trung vào nghiệp vụ tổ chức Hội, chính sách khuyến học, khuyến tài và hướng dẫn thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”…

Ngày 19-11, Hội Khuyến học tỉnh tổ chức tập huấn nhiều nội dung cho đại diện các Hội Khuyến học cơ sở. Ảnh : H.Đ

Ông Trần Văn Thọ - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh - nhấn mạnh: Hiệu quả khuyến học không chỉ được đo bằng số học bổng hay kinh phí vận động. Điều quan trọng là cán bộ Hội phải nắm được nhu cầu học tập tại địa phương, biết kết nối các nguồn lực và tổ chức hoạt động phù hợp.

Vì vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cần gắn với yêu cầu thực tiễn, phát huy vai trò chủ động của đội ngũ cán bộ Hội cấp xã.

Tham gia lớp tập huấn ngày 19-11, ông Tạ Công Triết - Chủ tịch Hội Khuyến học phường An Khê - chia sẻ: “Trước mắt, chúng tôi sẽ triển khai lại những nội dung được tập huấn đến các chi hội khuyến học ở tổ dân phố và trường học.

Đồng thời, Hội dự kiến phối hợp với Trung tâm Học tập cộng đồng mở lớp hướng dẫn sử dụng AI, giúp người dân ứng dụng công nghệ vào học tập, công việc và cuộc sống”.

Việc mở rộng hoạt động học tập trong cộng đồng cũng được Hội Khuyến học xã Tuy Phước Đông chú trọng thông qua phối hợp với các đoàn thể. “Trong năm 2026, mô hình “Gia đình số” do Hội LHPN xã thực hiện tại 15 chi hội thu hút nhiều hội viên tham gia.

Những hoạt động này góp phần đưa nội dung học tập thường xuyên gắn với nhu cầu sử dụng công nghệ trong đời sống” - bà Dương Thị Hoa cho biết thêm.

Từ thực tế các địa phương, nâng cao hiệu quả khuyến học không chỉ là huy động kinh phí mà còn là khả năng tổ chức, kết nối và duy trì hoạt động học tập.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội, phát huy vai trò các chi hội và tăng cường phối hợp với cộng đồng là những yêu cầu để công tác khuyến học, khuyến tài phát huy hiệu quả lâu dài.