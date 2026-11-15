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Gần 600 học sinh Trường THPT Pleiku trải nghiệm thực hành STEM

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HOÀNG HOÀI HOÀNG HOÀI
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(GLO)- Sáng 15-11, tại khuôn viên Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai), gần 600 em học sinh khối 10 tham gia hoạt động giáo dục trải nghiệm STEM với chủ đề “Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác thiết kế dụng cụ đo và đo đạc thực tế”.

Tại chương trình, các em học sinh được hướng dẫn vận dụng kiến thức về hệ thức lượng trong tam giác, định lý Cosin, định lý Sin và các công thức tính diện tích tam giác để thiết kế, chế tạo “giác kế đa năng”.

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Gần 600 em học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm STEM. Ảnh: Hoàng Hoài

Đây là dụng cụ hỗ trợ đo góc cao, góc rộng, phục vụ việc xác định chiều cao công trình và đo đạc khoảng cách trong thực tế.

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Các em học sinh được thầy cô hướng dẫn đo khoảng cách thực tế trên giác kế do các em tự thiết kế. Ảnh: Hoàng Hoài

Sau phần hướng dẫn, học sinh chia thành các nhóm nhỏ, trực tiếp thiết kế, hoàn thiện dụng cụ và tiến hành đo đạc tại 3 khu vực trong khuôn viên trường. Mỗi nhóm thực hiện phép đo tại các vị trí khác nhau, ghi chép số liệu, tính toán bằng máy tính cầm tay và đối chiếu kết quả.

Thông qua hoạt động, học sinh có cơ hội kết nối kiến thức Toán học với thực tiễn, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, tư duy logic, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức vào đời sống.

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Giác kế đa năng do các em học sinh tự thiết kế được tận dụng từ những vật liệu xung quanh mình. Ảnh: Hoàng Hoài

Kết thúc chương trình, Ban Giám khảo lựa chọn, đánh giá kết quả thực hành tại từng khu vực và trao giải cho các lớp có kết quả đo chính xác, khoa học cùng phần báo cáo ấn tượng.

Bên cạnh hoạt động đo đạc thực tế bằng giác kế đa năng, các em học sinh còn được tham gia trải nghiệm tại 7 trạm hoạt động STEM với nhiều thử thách tư duy logic, khả năng sáng tạo và ứng dụng công nghệ như: giải Rubik, Sudoku, xếp tháp, lập trình đua xe, lập trình vẽ hình ngôi sao… Qua đó, các em có cơ hội rèn luyện tư duy toán học, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

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