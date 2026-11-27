(GLO)- Theo dự thảo Thông tư ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT đang được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, có 2 nhóm thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2027.

Cụ thể, theo Điều 43 của dự thảo, nhóm thứ nhất là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Những thí sinh thuộc diện này được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh Gia Lai dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: T.D

Nhóm thứ hai là thí sinh có 1 trong các chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong danh mục được quy định tại quy chế hoặc chứng chỉ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên và còn giá trị sử dụng đến ngày làm thủ tục dự thi.

Theo danh mục dự kiến trong dự thảo, các chứng chỉ được xem xét miễn thi bao gồm nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn Quốc.

Đối với tiếng Anh, các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL và một số chứng chỉ đánh giá năng lực tiếng Anh khác được đưa vào danh mục xem xét theo mức điểm tương ứng. Với các ngoại ngữ khác, thí sinh cũng có thể sử dụng chứng chỉ quốc tế tương ứng nếu đáp ứng điều kiện và mức năng lực được quy định.

Đáng chú ý, dự thảo nêu định hướng từ ngày 1-1-2028, Bộ GD&ĐT chỉ xem xét miễn thi ngoại ngữ đối với chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam, đạt từ bậc 3 trở lên hoặc chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài đã được Bộ công nhận sử dụng trong hệ thống giáo dục quốc dân và đạt từ bậc 3 trở lên.

Ngoài đề xuất miễn thi ngoại ngữ, dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT còn bổ sung nhiều quy định nhằm siết chặt an ninh, phòng ngừa gian lận. Đáng chú ý, Bộ GDĐT đề xuất lắp đặt hệ thống camera tại các điểm thi, bảo đảm ghi nhận đầy đủ hình ảnh quá trình bảo quản đề thi, bài thi; hoạt động làm bài của thí sinh, giám thị và việc vận chuyển đề thi, bài thi giữa phòng trực với các phòng thi.

Về bố trí phòng thi, dự thảo yêu cầu thí sinh đến từ tối thiểu 2 trường THPT khác nhau phải được sắp xếp xen kẽ tại cùng điểm thi, đồng thời bảo đảm thuận lợi cho việc đi lại.

Trường hợp địa phương không thể thực hiện do điều kiện đi lại, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh sẽ xem xét, quyết định và phải triển khai thêm giải pháp bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc.

Đối với nhân sự, giám thị tại mỗi điểm thi phải được điều động từ ít nhất 3 cơ sở giáo dục phổ thông khác nhau; bảo đảm 3 giám thị 1, 2 và 3 không cùng công tác tại 1 cơ sở giáo dục.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến tiếp tục giữ ổn định như năm 2026. Những nội dung sửa đổi trong dự thảo chủ yếu tập trung vào quy trình tổ chức thi, tăng cường an ninh, an toàn và nâng cao tính minh bạch. Hiện Bộ GD&ĐT đang tiếp nhận ý kiến góp ý trước khi hoàn thiện, ban hành quy chế.