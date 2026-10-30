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Thi tốt nghiệp THPT 2027: Thay đổi cách bố trí phòng thi?

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NHÃ UYÊN (theo TNO, Vietnamnet)

(GLO)- Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Quy chế thi tốt nghiệp THPT theo hướng tăng cường các biện pháp phòng, chống gian lận. Trong đó, đáng chú ý là điều chỉnh cách bố trí điểm thi và bổ sung hệ thống camera giám sát tại các phòng thi, khu vực thi.

Các nội dung này được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và chuẩn bị cho kỳ thi năm 2027, tổ chức ngày 29-10 tại Đà Nẵng.

Những đề xuất được đặt ra sau khi kỳ thi năm 2026 bộc lộ một số hạn chế, đặc biệt là các sai phạm nghiêm trọng trong công tác tổ chức thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Nghiên cứu bố trí thí sinh nhiều trường tại cùng điểm thi

Theo thông tin được Bộ GD&ĐT nêu tại hội nghị, một trong những nội dung đáng chú ý là nghiên cứu điều chỉnh phương án sắp xếp thí sinh tại các điểm thi.

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Bộ GD&ĐT đề xuất điều chỉnh cách bố trí điểm thi và bổ sung hệ thống camera giám sát tại các phòng thi, khu vực thi. Ảnh: N.H/TNO

Hiện nay, Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định việc bố trí điểm thi căn cứ điều kiện thực tế và đặc thù của địa phương, trong đó có yêu cầu tạo thuận lợi, giảm việc di chuyển cho thí sinh.

Theo định hướng sửa đổi được đề xuất, thí sinh đến từ các trường khác nhau sẽ được bố trí tại cùng một điểm thi. Trường hợp không thể sắp xếp thí sinh của nhiều trường chung một điểm thi, địa phương cần xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định phương án tổ chức.

Việc nghiên cứu thay đổi cách bố trí này nhằm tăng cường giám sát, hạn chế nguy cơ tiêu cực phát sinh trong quá trình tổ chức thi.

Đề xuất lắp camera tại tất cả phòng thi

Bên cạnh việc điều chỉnh cách bố trí điểm thi, Bộ GD&ĐT cũng đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát tại tất cả phòng thi và khu vực thi. Dữ liệu camera sẽ là căn cứ phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm, xác minh và xử lý vi phạm, góp phần nâng cao tính minh bạch trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Cùng với đó, Bộ dự kiến tăng cường kiểm tra, giám sát ở tất cả các khâu; nghiên cứu sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh, đẩy mạnh kiểm tra chéo và siết chặt quy trình lựa chọn, bố trí, quản lý cán bộ tham gia kỳ thi. Những trường hợp vi phạm quy chế cần được phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định.

Theo thông tin tại hội nghị, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6-2027. Các đề xuất điều chỉnh quy chế đang được nghiên cứu nhằm khắc phục hạn chế của kỳ thi trước, hướng tới bảo đảm tính nghiêm túc, khách quan và công bằng trong kỳ thi.

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