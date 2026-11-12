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Lãnh đạo Sở GD&TT tỉnh Champasak nắm bắt tình hình học tập của lưu học sinh Lào tại Gia Lai

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Chiều 12-11, Đoàn công tác của Sở Giáo dục và Thể thao (GD&TT) tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào) đã đến nắm bắt tình hình học tập của lưu học sinh Lào tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc).

Tại đây, sau khi được lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn cung cấp đầy đủ thông tin về công tác đào tạo, quản lý và hỗ trợ lưu học sinh Lào, Đoàn công tác Sở GD&TT tỉnh Champasak đã gặp gỡ, giao lưu, trao đổi trực tiếp với lưu học sinh và tham quan cơ sở vật chất, phòng học, xưởng thực hành của nhà trường.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trần Dung

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn hợp tác đào tạo nghề với các trường nghề 4 tỉnh Nam Lào, gồm: Champasak, Salavan, Sekong và Attapeu thông qua ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình đào tạo liên thông 1 năm (từ trung cấp lên cao đẳng) cho sinh viên; đào tạo tập huấn ngắn hạn cho giáo viên, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy và giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Từ năm 2013 đến nay, trường đã đào tạo được 13 khóa liên thông với tổng số 247 sinh viên Lào đến từ 4 trường nghề ở các tỉnh Nam Lào. Trong đó có 75 sinh viên đến từ tỉnh Champasak, theo học ở các nhóm ngành nghề như: Điện, Công nghệ ô tô, Công nghệ thông tin, Quản trị nhà hàng, Quản trị khách sạn…

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Đoàn công tác Sở GD&TT tỉnh Champasak tham quan cơ sở vật chất, phòng học, xưởng thực hành của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Trong các năm học vừa qua, lưu học sinh Lào luôn chấp hành tốt và nghiêm túc nội quy của nhà trường; đảm bảo nền nếp học tập, tích cực tham gia học tập tiếng Việt và các môn chuyên ngành cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao do nhà trường tổ chức.

Năm học 2026-2027, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đã sơ tuyển được 20 sinh viên Lào và đang tiến hành làm các thủ tục để các em nhập học tại trường vào tháng 12-2026.

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