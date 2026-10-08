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Thủ tướng Lê Minh Hưng lên đường thăm chính thức Lào và Campuchia

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Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Lào và Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng rời Thủ đô Hà Nội sang thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ngày 8-10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10-10 theo lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.

Đoàn chính thức tháp tùng Thủ tướng Chính phủ có các Ủy viên Bộ Chính trị: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Huy Dũng; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đôn Tuấn Phong; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia, khẳng định sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với hai nước láng giềng, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược” Việt Nam-Lào và quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” Việt Nam-Campuchia.

Chuyến thăm lần này của Thủ tướng Chính phủ là bước triển khai cụ thể đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ XIV của Đảng và các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, trong đó dành ưu tiên cao cho quan hệ láng giềng với Lào và Campuchia.

Trọng tâm của chuyến thăm là thúc đẩy thực hiện những thỏa thuận, cam kết mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã thống nhất với lãnh đạo cấp cao Lào và Campuchia thời gian qua nhằm đưa quan hệ với hai nước láng giềng ngày càng thực chất, hiệu quả, đóng góp vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.

Theo Hoài Nam (TTXVN/Vietnam+)

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