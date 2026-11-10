Kỷ niệm 30 năm quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai với quận Yongsan (Hàn Quốc)

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Quy Nhơn Nam, UBND tỉnh Gia Lai và quận Yongsan (TP. Seoul, Hàn Quốc) tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị (1996-2026). Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang và Quận trưởng quận Yongsan Kim Kyung Dae.

Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Gia Lai và quận Yongsan được kế thừa từ mối quan hệ giữa TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) trước đây và quận Yongsan, thiết lập ngày 10-11-1996.

Quang cảnh lễ kỷ niệm. Ảnh: Bình Dương

3 thập kỷ qua, mối quan hệ được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân 2 địa phương vun đắp, đạt nhiều kết quả thiết thực trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa và an sinh xã hội.

Trong đó, hợp tác y tế là một trong những dấu ấn nổi bật. Năm 2013, quận Yongsan phối hợp với Bệnh viện Seoul thuộc Trường Đại học Soon Chun Hyang hỗ trợ xây dựng phòng phẫu thuật và trang thiết bị điều trị đục thủy tinh thể tại Trung tâm Y tế Quy Nhơn với kinh phí trên 3,5 tỷ đồng. Cùng với đó là các chương trình khám chữa bệnh, phẫu thuật miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ trang thiết bị và chuyển giao chuyên môn.

Nhiều hoạt động hỗ trợ cộng đồng cũng được triển khai, trong đó quận Yongsan đã hỗ trợ xây dựng 21 nhà tình thương cho các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 3,5 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bên trái) và Quận trưởng quận Yongsan trao quà lưu niệm tại Lễ kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương. Ảnh: Bình Dương

Trên lĩnh vực giáo dục, quận Yongsan đã trao tặng 220 suất học bổng với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng; hỗ trợ 70 bộ máy vi tính trị giá khoảng 420 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi bão, lũ.

Thông qua chương trình hợp tác với Trường Đại học nữ Sookmyung, 11 học sinh Quy Nhơn được hỗ trợ học bổng sang học đại học và 1 cán bộ được hỗ trợ học thạc sĩ tại Hàn Quốc.

Đặc biệt, chương trình đào tạo tiếng Hàn được duy trì và phát triển. Giai đoạn 2017-2026, 148 khóa học được tổ chức với 247 lớp, thu hút hơn 3.700 lượt học viên đăng ký, trong đó hơn 1.700 lượt học viên hoàn thành khóa học.

Các hoạt động giao lưu văn hóa, trao đổi cán bộ và kết nối doanh nghiệp cũng góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân 2 địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Bình Dương

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân 2 địa phương trong suốt chặng đường 30 năm qua.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Gia Lai tiếp tục kế thừa và phát triển mối quan hệ hữu nghị với quận Yongsan; trân trọng những thành quả đã có, duy trì các chương trình hợp tác thiết thực và mở rộng cơ hội hợp tác cho các thế hệ mai sau.

Trên cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác được ký kết ngày 31-3-2026 giữa UBND tỉnh Gia Lai và chính quyền quận Yongsan, tỉnh mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác y tế, giáo dục, giao lưu thanh thiếu niên; đồng thời tăng cường kết nối các cơ quan, doanh nghiệp, tìm kiếm cơ hội hợp tác về thương mại, du lịch và đầu tư.

Quận trưởng quận Yongsan Kim Kyung Dae bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa 2 địa phương trong 30 năm qua. Ảnh: Bình Dương

Quận trưởng quận Yongsan Kim Kyung Dae bày tỏ vui mừng trước những kết quả hợp tác giữa hai địa phương trong 30 năm qua; đánh giá cao sự thấu hiểu, tin cậy được xây dựng qua nhiều thế hệ.

Trong thời gian tới, quận Yongsan mong muốn tiếp tục duy trì tình hữu nghị bền chặt, đồng hành cùng tỉnh Gia Lai phát triển; đồng thời mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, bên cạnh giáo dục, văn hóa và du lịch.

Dịp này, tỉnh Gia Lai và quận Yongsan cũng đã tổ chức khánh thành nhà Hanok sau tu sửa, trồng cây hữu nghị và khánh thành bia đá kỷ niệm tại Khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông.

Nhà truyền thống Hàn Quốc (Hanok) tại Khu đô thị An Phú Thịnh, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Bình Dương

Công trình nhà Hanok mang đậm nét kiến trúc truyền thống Hàn Quốc, hiện diện trên đất Quy Nhơn, là một dấu ấn văn hóa đặc biệt trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 địa phương.

Việc tu sửa, khánh thành công trình lần này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của hai bên trong gìn giữ, phát huy những giá trị đã được vun đắp qua 3 thập kỷ.

Khánh thành bia đá kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Gia Lai và quận Yongsan. Ảnh: Bình Dương

Ngoài ra, các công trình còn góp phần tạo điểm nhấn cho cảnh quan đô thị, mở ra không gian để người dân địa phương và du khách tìm hiểu, trải nghiệm những nét văn hóa đặc trưng của đất nước Hàn Quốc.