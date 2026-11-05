Gia Lai phấn đấu 100% học sinh phổ thông được tiếp cận giáo dục STEM tích hợp AI

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 436/KH-UBND về triển khai thực hiện Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo (AI) đến năm 2030, định hướng đến năm 2035 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu 100% học sinh các cấp học phổ thông được tiếp cận giáo dục STEM tích hợp AI phù hợp với lứa tuổi; tối thiểu 80% học sinh phổ thông hoàn thành các chương trình phổ cập kỹ năng AI cơ bản và năng lực sử dụng AI an toàn, có trách nhiệm.

Đến năm 2030, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu 100% học sinh các cấp học phổ thông được tiếp cận giáo dục STEM tích hợp AI phù hợp với lứa tuổi. Ảnh: Hồ Điểm

Đồng thời, 100% người học tại các cơ sở giáo dục đại học và tối thiểu 80% người học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp được chuẩn hóa năng lực sử dụng AI, an toàn dữ liệu trong thực hành nghề nghiệp, phù hợp với ngành, nghề đào tạo.

Tỉnh cũng phấn đấu 100% đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và tối thiểu 90% cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị được bồi dưỡng, làm chủ kỹ năng ứng dụng AI trong giảng dạy và quản trị công; hình thành đội ngũ giáo viên nòng cốt môn Tin học, Công nghệ làm hạt nhân lan tỏa.

Đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, mục tiêu đến năm 2030 có 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích hợp chuẩn đầu ra về năng lực ứng dụng AI vào chương trình đào tạo cấp văn bằng. Bên cạnh đó, hỗ trợ tối thiểu 30% lực lượng lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận các khóa bồi dưỡng kỹ năng AI cơ bản.

Để thực hiện các mục tiêu này, tỉnh sẽ khai thác hệ thống học liệu mở quốc gia, các khóa học trực tuyến và nền tảng "Bình dân học vụ số" nhằm phổ cập kỹ năng AI đến cộng đồng; ưu tiên hỗ trợ thiết bị, hạ tầng kết nối Internet cho trường học, điểm sinh hoạt cộng đồng tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đáng chú ý, kế hoạch đặt ra nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, kết nối hạ tầng để hình thành phòng thí nghiệm dùng chung thực hành AI trọng điểm tại Trường Đại học Quy Nhơn; thúc đẩy liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp trong đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng AI.

Sở GD&ĐT là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh triển khai kế hoạch; chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tiến độ và kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh.