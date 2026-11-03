Trao đổi hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo với các đối tác Australia

(GLO)- Ngày 3-11, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp trực tuyến với các đối tác Australia nhằm trao đổi cơ hội hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Dự tại điểm cầu Australia có đại diện Đại học Charles Darwin University, Học viện iProgress Academy và Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Dung

Tại cuộc họp, các đơn vị đã giới thiệu về cơ sở đào tạo, thảo luận những nội dung hợp tác tiềm năng. Đại diện các đối tác tại Australia chia sẻ những lĩnh vực quan tâm, mong muốn kết nối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các bên cũng xác định đầu mối phối hợp và trao đổi những bước triển khai hợp tác cụ thể trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam thông tin: Cuộc họp này tiếp nối chương trình của Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm trưởng đoàn tại Australia từ ngày 26-9 đến 4-10 vừa qua. Sau chuyến công tác, 3 hướng hợp tác giáo dục có triển vọng đã được đặt ra.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Học viện iProgress Academy và Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn trao đổi mô hình đào tạo dự kiến 2 năm tại Việt Nam, 1 năm tại Australia, tập trung vào các ngành kỹ thuật và nông nghiệp công nghệ cao.

Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Trần Dung

Đối với giáo dục đại học và nghiên cứu, Đại học Charles Darwin University định hướng kết nối với Trường Đại học Quy Nhơn, nghiên cứu mô hình liên kết hoặc chuyển tiếp 2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Australia. Các bên cũng hướng đến thúc đẩy học bổng, trao đổi giảng viên, sinh viên, giáo dục STEM và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, ở lĩnh vực giáo dục phổ thông, Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam tại Australia nghiên cứu đầu tư Trường phổ thông liên cấp Việt - Úc tại Quy Nhơn, hướng đến xây dựng môi trường học tập chất lượng cao, tăng cường ngoại ngữ.

Theo Giám đốc Sở GD&ĐT, đây mới là định hướng tìm hiểu ban đầu, các bên cần tiếp tục khảo sát và xem xét theo quy định. Các bên cần sớm cụ thể hóa 3 hướng hợp tác.

Đại diện các cơ sở giáo dục giới thiệu về cơ sở đào tạo, thảo luận những nội dung hợp tác tiềm năng. Ảnh: Trần Dung

Trong đó, lựa chọn những ngành có tính khả thi, thống nhất đầu mối, đối chiếu chương trình, chú trọng quyền lợi người học, chi phí và cơ hội việc làm.

Đối với định hướng đầu tư trường Việt - Úc, nhà đầu tư cần cung cấp thông tin về chủ thể, quy mô, năng lực tài chính, nhu cầu đất đai và phương án vận hành để các cơ quan chức năng hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trên cơ sở trao đổi, Sở GD&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành và cơ sở giáo dục tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.