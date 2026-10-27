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Những nhà vô địch Olympia: Người ở lại Australia, người trở về Việt Nam

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NHÃ UYÊN (theo VTV, Vietnamnet)

(GLO)- Sau 25 năm, những nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm nào đã trưởng thành, theo đuổi những con đường sự nghiệp khác nhau. Người thành danh trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục ở Australia; người trở về Việt Nam, tiếp tục gắn bó với tri thức và thế hệ trẻ.

Ra đời năm 1999, chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã trở thành một trong những sân chơi trí tuệ quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam.

Chiếc vòng nguyệt quế danh giá không chỉ ghi dấu những màn tranh tài kiến thức gay cấn mà còn mở ra cơ hội học tập tại Australia cho các nhà vô địch. Sau nhiều năm, cuộc sống và sự nghiệp của những gương mặt từng đứng trên bục vinh quang vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

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Các nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia những năm đầu tiên. Ảnh: VTV

Trần Ngọc Minh - quán quân mùa đầu tiên năm 2000 - là gương mặt đặc biệt khi mở đầu danh sách những học sinh xuất sắc giành chiến thắng tại chương trình.

Sau cuộc thi, cô theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne (Australia), tiếp tục con đường học thuật và từng được trao học bổng từ bậc cử nhân lên tiến sĩ nhờ thành tích học tập nổi bật. Sau này, cô làm việc trong lĩnh vực viễn thông tại Australia và có cuộc sống khá kín tiếng.

Một trong những quán quân được nhắc đến nhiều là Lương Phương Thảo - người giành chiến thắng ở mùa thứ 3 năm 2002. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Australia, cô lấy bằng thạc sĩ ngành Marketing tại Đại học Monash.

Năm 2016, Phương Thảo trở về Việt Nam làm việc tại 1 công ty quảng cáo ở TP. Hồ Chí Minh, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu lựa chọn phát triển sự nghiệp trong nước sau thời gian du học.

Trong khi đó, Lê Vũ Hoàng - quán quân năm thứ 6 - tiếp tục học tập và phát triển sự nghiệp tại Australia. Anh theo đuổi lĩnh vực khoa học, công nghệ, đạt học vị tiến sĩ và tham gia điều hành doanh nghiệp công nghệ hoạt động tại Australia và Việt Nam.

Một trường hợp đáng chú ý khác là Phan Minh Đức - quán quân năm thứ 10 và là nhà vô địch đầu tiên đến từ Hà Nội. Sau khi giành vòng nguyệt quế, anh sang Australia học ngành Tài chính - Kế toán tại Đại học Swinburne, sau đó tiếp tục nghiên cứu sau đại học.

Tuy nhiên, Minh Đức quyết định dừng chương trình tiến sĩ để chuyển hướng sang lĩnh vực hệ thống thông tin doanh nghiệp và chuyển đổi số. Năm 2024, anh trở về Việt Nam, đảm nhận vị trí giám đốc học thuật tại một hệ thống giáo dục, theo đuổi mong muốn hỗ trợ người trẻ định hướng nghề nghiệp.

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Nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2025 gọi tên Trần Bùi Bảo Khánh. Ảnh Đan Thanh/TNO

Gần đây, Trần Bùi Bảo Khánh - học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 vào ngày 26-10-2025, với 215 điểm trong trận chung kết.

Bảo Khánh là đại diện của thế hệ quán quân tiếp theo, tiếp nối hành trình của những người từng chinh phục vòng nguyệt quế trước đó.

Sau hơn 2 thập kỷ, các nhà vô địch Olympia đã có những lựa chọn khác nhau về nơi sinh sống, học tập và làm việc. Điểm chung của họ không chỉ nằm ở thành tích trên sân khấu truyền hình mà còn ở hành trình trưởng thành, tiếp tục học hỏi và tìm kiếm cơ hội khẳng định bản thân sau cuộc thi.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 dự kiến diễn ra lúc 8 giờ 30 phút ngày 1-11-2026, được truyền hình trực tiếp trên VTV3 với 4 điểm cầu tại Khánh Hòa, Phú Thọ, Hưng Yên và Hà Nội.

4 thí sinh tranh vòng nguyệt quế năm nay gồm: Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa), Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ), Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) và Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

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