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Nữ sinh Gia Lai chinh phục cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG

(GLO)- Vượt qua các thí sinh xuất sắc đến từ 19 trường đại học, sinh viên Đoàn Thị Hồng Như (Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn) đã xuất sắc giành giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực và bản lĩnh của nữ sinh Gia Lai tại sân chơi học thuật lớn.

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026 do Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP. Hồ Chí Minh và Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp tổ chức, diễn ra vào ngày 16-10. Vòng chung kết quy tụ 25 thí sinh đến từ 19 trường đại học.

Đây là cơ hội để sinh viên giao lưu, thể hiện năng lực sử dụng tiếng Trung. Các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi diễn thuyết và tài năng, thể hiện năng lực ngôn ngữ, kỹ năng trình bày và sự am hiểu văn hóa.

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Sinh viên Đoàn Thị Hồng Như (Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn) tham gia tranh tài tại cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026. Ảnh: NVCC

Hành trình đến với tiếng Trung của Như bắt đầu từ lúc cô còn học THPT, khi được tiếp cận với những bộ phim truyền hình nổi tiếng của Trung Quốc. Nhận thấy bản thân khá hợp với ngôn ngữ này, Như quyết định tự mày mò học hỏi trên mạng và qua các video trên YouTube.

“Em tự học vì có hứng thú với ngôn ngữ này. Mỗi ngày, em bổ sung những từ vựng mới. Em ấn tượng nhất chính là phát âm tiếng Trung có rất nhiều từ tương đồng với tiếng Việt, tạo cho em cảm giác gần gũi, dễ tiếp nhận” - Như chia sẻ.

Bước ngoặt thực sự đến khi lên đại học, Như được tiếp cận tiếng Trung dưới dạng ngoại ngữ thứ hai. Là sinh viên khóa 20, ngành Kinh doanh quốc tế của Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn, ngoài việc tập trung học chính khóa, Như tiếp tục theo đuổi, trau dồi tiếng Trung.

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Sinh viên Đoàn Thị Hồng Như (bìa trái) mạnh dạn chinh phục các thử thách tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Như cho hay: “Tại giảng đường đại học, em được các giảng viên bộ môn tiếng Trung tiếp thêm động lực để kiên trì bước tiếp với ngoại ngữ thứ hai mà mình yêu thích.

Nhờ sự định hướng của thầy cô và lợi thế từ việc am hiểu hệ thống từ Hán - Việt đồng âm, em đã quyết định thử sức mình ở sân chơi lớn như cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026”.

Là người nhận thấy tố chất và niềm đam mê của cô sinh viên nhỏ nhắn, Thạc sĩ Nguyễn Thạch Thảo - Giảng viên Ngôn ngữ Trung (Trường Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn) đã động viên, hướng dẫn Như tham gia cuộc thi.

“Như là sinh viên đầy bản lĩnh và kiên trì với đam mê của mình. Em luôn lắng nghe, tiếp thu rất nhanh những góp ý từ giảng viên và chủ động hoàn thiện bản thân sau mỗi lần luyện tập.

Dù phải đứng chung sân khấu với nhiều sinh viên chuyên ngành tiếng Trung, em vẫn thể hiện sự tự tin và khả năng sử dụng ngôn ngữ rất tốt” - cô Thảo cho biết.

Cô Thảo cho biết thêm: Tại cuộc thi, Như cùng các thí sinh tranh tài qua 2 phần thi gồm diễn thuyết và tài năng, với thời gian tối đa lần lượt là 5 phút và 6 phút.

Đặc biệt, ở phần thi tài năng, Kuaiban và múa Côn khúc đều là những loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới đối với Như. Thời gian chuẩn bị không nhiều, nhưng em đã nỗ lực học hỏi và thể hiện rất tốt. Giải thưởng tại cuộc thi là kết quả rất đáng tự hào của Như.

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Đoàn Thị Hồng Như (giữa) giành giải ba cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026. Ảnh: NVCC

“Tôi hy vọng rằng trải nghiệm này sẽ giúp Như thêm tự tin vào bản thân, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng Trung và mạnh dạn chinh phục những thử thách lớn hơn trong tương lai” - cô Thảo kỳ vọng.

Đối mặt với 25 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 19 trường đại học, phần lớn các thí sinh đều được đào tạo bài bản từ chuyên ngành Ngôn ngữ, Như không tránh khỏi sự lo lắng.

Thế nhưng, bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tư duy nhạy bén, cô sinh viên Đại học FPT cơ sở Quy Nhơn đã có màn thể hiện bứt phá, tự tin khẳng định năng lực và mang về giải ba đầy thuyết phục.

"Trong phần hùng biện của mình, em không đặt nặng việc phô diễn học thuật mà chú trọng vào tư duy kết nối. Bằng lối diễn đạt tự nhiên và giàu tính gợi mở, em mong muốn phần hùng biện của mình trở thành một không gian chia sẻ, nơi thông điệp và cảm xúc có thể chạm đến người nghe một cách trọn vẹn nhất" - Như bộc bạch.

Với bản lĩnh của sinh viên thế hệ mới, Như không ngừng nỗ lực trau dồi kiến thức và rèn luyện để trưởng thành và phát triển hơn mỗi ngày. Như từng giành giải nhì cuộc thi khởi nghiệp SHOWCASE FIN202 - SP26; giải nhất cuộc thi "FPTU In My Eyes"; nhận học bổng 100% của Trường Đại học FPT; đạt danh hiệu sinh viên giỏi trong nhiều học kỳ liên tiếp… Đặc biệt, Như còn là Trưởng Ban truyền thông Câu lạc bộ Nhật - Trung FJC với nhiều hoạt động nổi bật.

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Cuộc thi hùng biện tiếng Trung năm 2026 giúp Như thêm tự tin vào bản thân, tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng Trung. Ảnh: NVCC

Cuộc thi hùng biện tiếng Trung là cột mốc đáng nhớ của Đoàn Thị Hồng Như. Xem tiếng Trung là "chìa khóa” để mở ra những cánh cửa mới, đón nhận cơ hội nghề nghiệp và những trải nghiệm bứt phá trong tương lai, nữ sinh viên Đại học FPT khẳng định bản thân sẽ tiếp tục nghiêm túc nâng cao trình độ tiếng Trung trong thời gian tới.

“Chỉ cần có đủ đam mê và sự kiên trì, chúng ta hoàn toàn có thể tự tin bước ra biển lớn và gặt hái thành công” - Như khẳng định.

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