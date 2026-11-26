(GLO)- Triển lãm “Con đường nông sản” năm 2026 diễn ra ngày 23-11 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Nam) tạo cơ hội để thanh niên khởi nghiệp giới thiệu sản phẩm, học hỏi cách xây dựng thương hiệu và ứng dụng công nghệ trong quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Tâm huyết với từng sản phẩm

Triển lãm “Con đường nông sản” năm 2026 là hoạt động do Trung ương Đoàn tổ chức tại 3 tỉnh Lào Cai, Gia Lai và Cà Mau; quy tụ các mô hình thanh niên khởi nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp và chủ thể OCOP giới thiệu nông sản, sản phẩm chế biến, đặc sản địa phương.

Tại Gia Lai, triển lãm gồm 15 gian hàng. Khách tham quan được dùng thử sản phẩm, nghe giới thiệu từng sản phẩm. Tại các gian hàng, những người trực tiếp sản xuất nhiệt tình tư vấn, giải đáp thắc mắc. Những cuộc trò chuyện trực tiếp giúp người mua hiểu hơn về nguồn gốc, quy trình sản xuất và tâm huyết của người làm ra sản phẩm.

Sản phẩm giá mầm sạch và đậu hũ tươi của Công ty TNHH Thực phẩm xanh Nguyễn Liêm (xã Vân Canh) tại triển lãm đã thu hút sự chú ý của khách tham quan. Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Liêm (SN 1997) cũng đã chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp gắn với nghề truyền thống của gia đình.

Từng học ngành y và chứng kiến những hệ lụy do thực phẩm không an toàn gây ra, anh Liêm nhận thấy tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, bảo đảm chất lượng cần được đặt lên hàng đầu. Vậy nên, anh tập trung sản xuất các sản phẩm sạch, quy trình khép kín.

Anh Nguyễn Đức Liêm (trái) giới thiệu sản phẩm đậu hũ tươi do công ty anh sản xuất. Ảnh: Dương Linh

Hiện công ty của anh có sản phẩm giá mầm được cung ứng cho hệ thống Bách Hóa Xanh. Thời gian tới, đơn vị sẽ đưa đậu hũ tươi vào quầy tại các chi nhánh của chuỗi siêu thị này, đồng thời nghiên cứu thêm các dòng đậu hũ miếng, đậu non, chả đậu và sữa đậu nành cao đạm...

Anh Liêm chia sẻ: “Với doanh nghiệp thành lập chưa đầy 1 năm như chúng tôi, việc tham gia chương trình là cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các mô hình khởi nghiệp khác. Dù gia đình có 30 năm làm giá mầm, làm đậu nhưng khi chuyển sang hướng kinh doanh mới, chúng tôi vẫn gặp không ít khó khăn. Những chia sẻ, kết nối tại đây giúp chúng tôi có thêm kinh nghiệm và tự tin hơn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường”.

Cũng mang nông sản gia đình đến triển lãm, chị Đặng Thị Tây Nguyên (SN 1994, xã Kbang) chọn hướng phát triển sản phẩm gắn với thương mại điện tử. Hiện cơ sở có gần 10 sản phẩm, trong đó mắc ca là mặt hàng chủ lực với hơn 3.000 lượt bán trong năm nay.

Có kinh nghiệm kinh doanh trực tuyến, chị Tây Nguyên đến triển lãm với mong muốn học hỏi thêm cách hoàn thiện sản phẩm và tạo lợi thế cạnh tranh. Chị Nguyên chia sẻ: “Tôi muốn tìm hiểu cách các cơ sở đầu tư bao bì, truy xuất nguồn gốc, đưa bản sắc văn hóa địa phương vào sản phẩm để tạo sự khác biệt. Tôi cũng quan tâm đến cách tổ chức livestream, ứng dụng khoa học công nghệ và thương mại điện tử trong quảng bá, bán hàng để nâng cao giá trị sản phẩm của mình”.

Chị Đặng Thị Tây Nguyên (trái) giới thiệu sản phẩm mắc ca tại chương trình. Ảnh: Dương Linh

Thêm kênh kết nối thị trường

Không chỉ người trực tiếp sản xuất, khách tham quan cũng hào hứng với những mặt hàng được giới thiệu tại triển lãm. Việc bố trí sản phẩm dùng thử giúp người mua cảm nhận chất lượng trước khi lựa chọn, đồng thời tạo điều kiện để các cơ sở trực tiếp tư vấn, giới thiệu sản phẩm.

Lần đầu biết đến một số mặt hàng như đậu hũ sạch, dưa lưới hữu cơ, chị Võ Thị Huyền My (phường Quy Nhơn Nam) quyết định mua ngay. Chị My chia sẻ: “Tôi thấy rất hào hứng khi biết thêm nhiều sản phẩm mới. Các gian hàng có sản phẩm dùng thử nên tôi yên tâm hơn về chất lượng. Đặc biệt, người trực tiếp làm ra sản phẩm đều có mặt để tư vấn, giải đáp thắc mắc nên khách hàng có thể hiểu rõ hơn về mặt hàng mình muốn mua”.

Khách tham quan lựa chọn, mua các sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm. Ảnh: Dương Linh

Bên cạnh trải nghiệm trực tiếp tại các gian hàng, chương trình còn mở rộng quảng bá trên nền tảng số với sự tham gia của KOL. Theo anh Phạm Hồng Hiệp - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, trước khi triển lãm diễn ra, Ban Tổ chức đã mời các KOL trải nghiệm và lựa chọn những sản phẩm phù hợp để giới thiệu trên các kênh truyền thông của họ. Cách làm này góp phần đưa sản phẩm tiếp cận nhiều nhóm khách hàng trong và ngoài tỉnh, đồng thời quảng bá hình ảnh quê hương Gia Lai tươi đẹp, mến khách.

Ban Tổ chức tham quan các gian hàng, tìm hiểu sản phẩm. Ảnh: Dương Linh

Tại triển lãm, chị Nguyễn Thị Thuộc (SN 1991, phường Hoài Nhơn, được biết đến qua kênh TikTok, Facebook Thuộc Cô Ba) đảm nhận việc livestream giới thiệu các mặt hàng đến người xem.

Trước buổi phát sóng, chị tìm hiểu kỹ thông tin, nguồn gốc và điểm riêng của từng sản phẩm để giới thiệu phù hợp. Với chị, mỗi mặt hàng nông sản còn mang theo câu chuyện về vùng đất, con người và cách làm ra sản phẩm. Kể được câu chuyện ấy cũng là cách giúp người xem hiểu hơn về giá trị nông sản quê hương.

Chị Thuộc cho hay: “Qua chương trình, tôi biết thêm nhiều sản phẩm đặc trưng của các địa phương, có thêm kiến thức để giới thiệu đến người xem sinh động, thuyết phục hơn. Theo tôi, livestream không chỉ cần nói hấp dẫn mà còn phải tạo được sự tin tưởng, giúp khách hàng hiểu sản phẩm có gì đặc biệt và vì sao nên chọn”.

Chị Nguyễn Thị Thuộc (áo đỏ) livestream giới thiệu các sản phẩm tại triển lãm. Ảnh: Dương Linh

Cùng với nỗ lực của thanh niên, sự đồng hành của tổ chức Đoàn góp phần hỗ trợ các ý tưởng, mô hình khởi nghiệp phát triển hiệu quả hơn. “Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục đồng hành với thanh niên trong gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, hỗ trợ xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường” - anh Phạm Hồng Hiệp khẳng định.