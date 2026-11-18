(GLO)- Thanh niên vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có thêm cơ hội phát triển kinh tế nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các ngành, đơn vị. Những hoạt động đồng hành phù hợp với nhu cầu, điều kiện thực tế góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, giúp người trẻ vươn lên, ổn định cuộc sống.

Học nghề sát nhu cầu

Tại xã Vĩnh Quang (tỉnh Gia Lai), từ tháng 9 đến 12-2026, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã mở lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò và lớp trồng rau an toàn trình độ sơ cấp bậc 1.

Mỗi lớp có 35 học viên, chủ yếu là thanh niên DTTS đang trực tiếp tham gia sản xuất và có nhu cầu học thêm kỹ thuật để nâng cao hiệu quả kinh tế gia đình.

Nội dung đào tạo bám sát thực tiễn sản xuất. Học viên lớp chăn nuôi được hướng dẫn chọn giống, chăm sóc, phối trộn thức ăn, nhận biết và phòng trị bệnh thường gặp ở trâu, bò.

Với lớp trồng rau an toàn, học viên được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, chọn giống, bón phân, quản lý sâu bệnh, quy trình sản xuất theo hướng VietGAP…

Tham gia lớp trồng rau an toàn, anh Đinh Văn Tiêu (SN 2005) chia sẻ: “Lớp học cung cấp nhiều kiến thức hữu ích, giúp tôi hạn chế sai sót trong quá trình canh tác. Tôi sẽ cố gắng vận dụng tốt những gì đã học để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập”.

Theo ông Phan Văn Trị - Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh, các lớp nghề được mở căn cứ nhu cầu thực tế và nguyện vọng học nghề của người dân.

“Ngoài miễn học phí, học viên còn được hỗ trợ 50.000 đồng/ngày thực học (trước đây là 30.000 đồng/ngày). Đây là năm đầu tiên thực hiện chế độ chính sách hỗ trợ mới theo Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Ngoài ra, chứng chỉ sẽ có giá trị vĩnh viễn và được trung tâm cập nhật trên hệ thống quản lý văn bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ GD&ĐT” - ông Trị thông tin thêm.

Còn tại xã Tơ Tung, từ ngày 2 đến 23-11, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức lớp đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch tại điểm cho 19 học viên là thanh niên DTTS đến từ các xã: Ayun, Sơn Lang, Đak Rong và Tơ Tung.

Chương trình đào tạo gồm 7 nội dung, chú trọng các kỹ năng xây dựng bài thuyết minh, giới thiệu điểm đến, hướng dẫn tham quan, thuyết trình... Qua đó, học viên có thể vận dụng kiến thức vào hoạt động du lịch tại địa phương, tự tin hơn khi giới thiệu nét đặc sắc của quê hương đến du khách, góp phần phát triển du lịch cộng đồng.

Hỗ trợ sinh kế, mạnh dạn làm ăn

Ở các địa bàn còn khó khăn, sự hỗ trợ phù hợp cùng việc phát huy nguồn lực sẵn có giúp thanh niên có thêm điều kiện phát triển kinh tế.

Cuối tháng 9-2026, Đoàn xã Vân Canh hỗ trợ 7 hộ nghèo và cận nghèo (mỗi hộ 2 con bò cái lai giống) với tổng kinh phí 300 triệu đồng. Hoạt động này thuộc Dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Các hộ còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi để chăm sóc, phát triển đàn bò.

Gia đình anh Đoàn Văn Nhơn (SN 1992) là 1 trong 7 hộ được hỗ trợ. 2 vợ chồng là lao động tự do, chủ yếu lột vỏ keo thuê, thu nhập bấp bênh.

“Trước đây, vợ chồng tôi chưa có kinh nghiệm chăm sóc bò nên cũng lo lắng. Sau khi được tập huấn, chúng tôi biết cách chăm sóc, cho bò ăn và phòng bệnh.

Cặp bò hiện phát triển tốt, gia đình có thêm động lực để duy trì chăn nuôi. Mong sau này bò sinh sản, gây dựng được đàn, gia đình sẽ có thêm thu nhập” - anh Nhơn tâm sự.

Anh Đoàn Văn Nhơn (bên phải) phấn khởi khi được hỗ trợ bò giống để phát triển chăn nuôi. Ảnh: D.N

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh đã mở 5 lớp đào tạo nghề dành cho người dân tộc thiểu số. Trong đó, phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Quang tổ chức 2 lớp đào tạo nghề nuôi và phòng trị bệnh cho trâu, bò, trồng rau an toàn (mỗi lớp 35 học viên); mở lớp kỹ thuật chế biến món ăn (35 học viên) và 2 lớp nuôi bò (mỗi lớp 35 học viên) tại xã Vân Canh.

Trong khi đó, tại xã Ia Tul - địa bàn có 98% dân số là người dân tộc thiểu số, Đoàn xã khuyến khích thanh niên tận dụng điều kiện sẵn có để phát triển sản xuất.

Chị Ksor H’Nhớt (SN 1996) là một trong những người trẻ chọn hướng đi này. Chị kết hợp trồng 1,9 ha bắp, 0,5 ha lúa với chăn nuôi bò.

Phụ phẩm được tận dụng làm thức ăn cho bò, phân chuồng dùng bón lại ruộng rẫy. Mô hình mang lại cho chị thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm.

Chị H’Nhớt chia sẻ: “Đoàn xã động viên nên tôi càng mạnh dạn thử sức. Tôi tận dụng những gì có sẵn, lấy ngắn nuôi dài, vừa giảm chi phí, vừa có thêm nguồn thu. Tôi mong thời gian tới có thể mở rộng sản xuất để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống”.

Chị Ksor H’Nhớt tận dụng nguồn lực sẵn có, phát triển kinh tế bằng mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi. Ảnh: ĐVCC

Chị Lê Thị Hằng - Bí thư Đoàn xã Ia Tul - thông tin thêm: Ngoài khích lệ đoàn viên, thanh niên, năm 2026, Đoàn xã hỗ trợ 5 thanh niên tiếp cận vốn vay từ Ngân hàng CSXH với tổng số tiền 300 triệu đồng để nuôi bò sinh sản, trồng bắp sinh khối, cải tạo đất rẫy, nâng cao năng suất lúa…

Đoàn xã sẽ tiếp tục quan tâm nắm bắt nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên; tăng cường kết nối các nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi để thanh niên phát huy sáng kiến, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.