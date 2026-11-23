(GLO)- Ngày 23-11, tại TP. Hải Phòng, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức lễ tuyên dương thanh niên nông thôn khởi nghiệp tiêu biểu với sản phẩm OCOP năm 2026.

Theo đó, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh danh 43 gương thanh niên có thành tích nổi bật trong xây dựng, phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh và phát triển sản phẩm OCOP trên cả nước.

Chị Trần Thị Bé - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát là 1 trong 43 thanh niên được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tuyên dương. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Tỉnh Gia Lai có 1 cá nhân được vinh danh là chị Trần Thị Bé - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp sáng tạo Doanh nhân trẻ Gia Lai, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát.

Chị Trần Thị Bé khởi nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm chế biến từ nguyên liệu tại địa phương từ năm 2016 đến nay. Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát đang sở hữu 8 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP 3 sao gồm: xúc xích gà lá é, xúc xích heo sọc dưa, gà đồng bào xông khói, giò lụa thủ công, khô gà bơ tỏi, khô gà lá chanh, khô bò KB Food, xúc xích tôm Biển Hồ.

Các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của Công ty TNHH một thành viên Trần Lâm Gia Phát. Ảnh: Minh Nhật

Các sản phẩm của Công ty đã có mặt tại 25/34 tỉnh, thành phố; xuất khẩu sang các nước: Trung Quốc, Lào và Campuchia. Công ty hiện tạo việc làm cho 20 lao động chính thức và 50 lao động thời vụ mỗi năm.