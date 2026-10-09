Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai: Mở rộng kết nối, nâng tầm hội nhập

(GLO)- Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai mở rộng mạng lưới doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn và tiếp cận nguồn lực. Từ nền tảng đó, Hội đang chuyển sang cách làm thực chất hơn, hướng hoạt động vào nhu cầu và kết quả cụ thể của doanh nghiệp.

Tăng cường liên kết doanh nghiệp

Sau hợp nhất, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tập trung kiện toàn tổ chức, mở rộng mạng lưới và triển khai các hoạt động như Cà phê Doanh nhân, thăm doanh nghiệp, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, đào tạo và hợp tác quốc tế.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh, 3 doanh nghiệp hội viên được trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và ký biên bản ghi nhớ. Chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 giúp doanh nghiệp địa phương tiếp cận thêm các tổ chức, đối tác trong lĩnh vực thương mại điện tử.

Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Gia Lai với chủ đề “Đột phá thể chế - Hợp lực công tư”, vào tháng 7-2026, tại phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: ĐVCC

Hội quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp phản ánh khó khăn, vướng mắc. Tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) 2026 - Vòng đối thoại địa phương Gia Lai, hơn 300 doanh nghiệp tham dự; Hội tổng hợp 27 kiến nghị thành 10 nhóm vấn đề. Riêng tháng 8-2026, Hội tiếp nhận 5 hồ sơ, trong đó 3 hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND tỉnh và các sở, ngành. Ngày 22-9, Sở Công Thương đã làm việc, tháo gỡ khó khăn cho 3 doanh nghiệp hội viên.

Theo ông Vũ Hồng Quân - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai, sau hợp nhất, điều kiện hợp tác giữa doanh nghiệp cũng rộng mở hơn.

Ông Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hoàng Hoài

“Hội xác định kết nối Đông - Tây không chỉ dừng ở việc gặp gỡ, giao lưu mà phải hướng đến kết nối thị trường, sản phẩm, nguồn lực và chuỗi giá trị. Khi doanh nghiệp có sản phẩm gặp được nơi có thị trường, vùng nguyên liệu gặp được đơn vị có công nghệ hoặc hệ thống phân phối, mỗi bên sẽ có thêm điều kiện để mở rộng hoạt động và nâng giá trị của mình” - ông Quân nói.

Phía Tây tỉnh có thế mạnh về đất đai, vùng nguyên liệu, nông sản, dược liệu; phía Đông thuận lợi về thương mại, dịch vụ, logistics, phân phối và thị trường tiêu dùng. Sự bổ trợ này tạo thêm dư địa để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.

Bà Đặng Thị Cẩm Lai - Giám đốc Công ty TNHH Dulah (xã Ân Hảo) chia sẻ: “Một doanh nghiệp có sản phẩm, một doanh nghiệp có thị trường; một bên có vùng nguyên liệu, một bên có công nghệ hoặc hệ thống phân phối. Điều quan trọng là tìm được điểm giao nhau giữa những thế mạnh đó để cùng làm ra sản phẩm tốt hơn, đưa hàng đi xa hơn và mở thêm thị trường”.

Hướng đến hiệu quả thực chất

Từ những hoạt động ban đầu, Hội đang triển khai Đề án “Phát huy vai trò của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trong phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, giai đoạn 2026-2030”, tập trung vào những nhu cầu thiết thực của doanh nghiệp.

8 doanh nhân trẻ Gia Lai được vinh danh tại lễ trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026, gồm 1 Top 10 và 7 Top 100, do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức tại Hải Phòng, tháng 6-2026. Ảnh: ĐVCC

Trọng tâm trước mắt là đưa doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng theo nhu cầu của thị trường. Hội dự kiến bắt đầu từ yêu cầu của bên mua, lựa chọn doanh nghiệp phù hợp, xác định điểm còn thiếu và hỗ trợ hoàn thiện. Năm đầu tiên, mô hình được thí điểm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ chế biến gỗ xuất khẩu, phấn đấu tạo ít nhất 3 cơ hội mua hàng, sàng lọc khoảng 30 doanh nghiệp và hướng tới 5 - 10 doanh nghiệp có đơn hàng, hợp đồng mới.

Bà Trần Thị Lợi- Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Yến Xuân Cao Nguyên (phường Pleiku) cho rằng, cơ hội thị trường chỉ trở thành giá trị khi doanh nghiệp đủ năng lực đáp ứng.

“Doanh nghiệp cần nơi giúp mình gặp đúng người, biết đúng thông tin và nhìn thấy thêm những cơ hội mà khi hoạt động riêng lẻ khó tiếp cận. Nhưng sau cánh cửa kết nối, doanh nghiệp phải tự chứng minh bằng sản phẩm, chất lượng và năng lực thực hiện. Vì vậy, nếu Hội giúp doanh nghiệp tìm đúng cơ hội, còn doanh nghiệp đủ sức đáp ứng cơ hội đó, thì sự liên kết mới có thể tạo ra giá trị lâu dài” - bà Lợi nói.

Đề án cũng hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp khi có nhu cầu thực tế; nâng năng lực về quản trị, pháp lý, công nghệ, thị trường; đưa khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo vào giải quyết các bài toán cụ thể của doanh nghiệp.

Chương trình Gia Lai E-Commerce Forward 2026 với chủ đề “Cập nhật những xu hướng mới nhất trên thương mại điện tử từ năm 2026” do Hội tổ chức mang lại nhiều điều bổ ích cho hội viên. Ảnh: Hoàng Hoài

Với kiến nghị, Hội hướng đến phân loại và theo dõi đến kết quả: vấn đề chính sách được tổng hợp, kiến nghị; thiếu năng lực được hỗ trợ đào tạo; nhu cầu thị trường được tìm đầu ra; bài toán công nghệ được tìm giải pháp phù hợp.

Đến năm 2030, Đề án hướng tới phối hợp hình thành hệ sinh thái khoảng 5.000 doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi, doanh nghiệp khởi nghiệp số, AI và doanh nghiệp khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi muốn Hội trở thành nơi doanh nghiệp tìm được lời giải cho những vấn đề họ đang gặp phải: cần thị trường thì có người mua để kết nối, thiếu năng lực thì có nơi hỗ trợ nâng cấp, gặp vướng mắc chính sách thì có cơ chế tập hợp và theo dõi đến kết quả, cần công nghệ thì có chuyên gia và đối tác cùng giải quyết. Khi những việc đó tạo ra đơn hàng, hợp đồng, doanh nghiệp mới, năng lực mới và giá trị kinh tế thực tế, lúc đó vai trò của Hội mới thực sự được khẳng định” - Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai Vũ Hồng Quân khẳng định.