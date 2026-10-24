(GLO)- Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026 được UBND tỉnh tổ chức vào ngày 23-10 với chủ đề "Kết nối đổi mới sáng tạo - Thúc đẩy công nghệ chiến lược và chuyển đổi số", mở ra giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực phát triển.

Kết nối đổi mới sáng tạo

Ngày hội tập trung giới thiệu các cơ chế, chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thông qua hội thảo “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp Gia Lai - Chính sách hỗ trợ, công nghệ chiến lược và chuyển đổi số”; Diễn đàn “Chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo” và hoạt động Triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, KHCN và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn “Chính sách và nguồn lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp" tại ngày hội. Ảnh: Trần Dung

Bàn về phát triển năng lực lãnh đạo tiền khởi nghiệp, đáp ứng nhu cầu thành lập doanh nghiệp mới, ông Đinh Việt Hòa - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia - cho rằng, cần nâng cao năng lực nhà sáng lập vì doanh nghiệp bắt đầu từ năng lực của con người sáng lập nó chứ không bắt đầu từ giấy phép kinh doanh.

“Cùng với đó là kết nối đầu tư, thương mại và thị trường; đánh giá, ghi nhận và tôn vinh đúng giá trị doanh nhân, tôn vinh không chỉ để trao danh hiệu mà tôn vinh là kiến tạo chuẩn mực và hình mẫu cho xã hội” - Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nêu giải pháp.

Hoạt động kết nối đầu tư được cụ thể hóa qua chương trình “Kết nối đầu tư - Nâng tầm doanh nghiệp”, với phần trình bày gọi vốn của 5 dự án, gồm: Gốm Heritage Vân Sơn; AIEdu của Công ty TNHH FTES; Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Vĩnh Phú; PawsTag - Giải pháp định danh toàn diện cho thú cưng và Nghề hoa hạnh phúc.

Các chủ dự án đã giới thiệu mô hình, sản phẩm, định hướng phát triển và nhu cầu đầu tư; đồng thời, trao đổi trực tiếp với nhà đầu tư, chuyên gia để làm rõ phương án kinh doanh, tiếp nhận tư vấn và tìm kiếm đối tác phù hợp.

Chương trình “Kết nối đầu tư - Nâng tầm doanh nghiệp” với phần trình bày gọi vốn của các dự án tiềm năng. Ảnh: Trần Dung

Ông Trần Quang Sơn - Phó Giám đốc Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai - thông tin: 5 dự án đến từ những lĩnh vực rất khác nhau, từ sản phẩm gắn với giá trị văn hóa và làng nghề, thực phẩm, giáo dục và công nghệ đến giải pháp số và mô hình đào tạo nghề. Sự đa dạng này phản ánh tinh thần khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo đang hiện diện ở nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

“1 dự án khởi nghiệp để đi xa hơn cần 1 mô hình kinh doanh, thị trường, năng lực quản trị và nguồn vốn phù hợp để tăng tốc. Chính vì vậy, chương trình kết nối đầu tư kỳ vọng sẽ tạo ra không gian trao đổi trực tiếp - nơi các dự án không chỉ giới thiệu sản phẩm mà còn có cơ hội được lắng nghe, phản biện, tư vấn và kết nối với những nguồn lực phù hợp” - ông Sơn cho biết.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các đơn vị nhằm mở rộng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp. Ảnh: Trần Dung

Cụ thể hóa định hướng kết nối nguồn lực, tại ngày hội, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đã thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm đổi mới sáng tạo Gia Lai. Hoạt động này tạo cơ sở để các đơn vị tăng cường phối hợp, mở rộng mạng lưới hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng khởi nghiệp của tỉnh.

Đổi mới sáng tạo gắn chặt với tiềm năng, lợi thế của tỉnh

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang nhấn mạnh: Đối với Gia Lai, đổi mới sáng tạo cần gắn chặt với tiềm năng, lợi thế của tỉnh và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, người dân.

Các hoạt động của ngày hội không chỉ tạo cơ hội gặp gỡ, giới thiệu ý tưởng mà còn mở ra những hợp tác cụ thể, có địa chỉ ứng dụng, có nguồn lực thực hiện và có khả năng phát triển.

Không gian triển lãm sản phẩm khởi nghiệp, KHCN và đổi mới sáng tạo tại ngày hội. Ảnh: Trần Dung

“Muốn đổi mới sáng tạo thực sự đóng góp vào tăng trưởng, chúng ta phải đổi mới ngay trong cách tổ chức thực hiện. Điều cần hướng tới là một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo vận hành thực chất, trong đó doanh nghiệp có nhu cầu được kết nối đúng chuyên gia, đúng công nghệ, đúng nguồn lực; ý tưởng có điều kiện thử nghiệm; kết quả nghiên cứu có cơ hội thương mại hóa và những sáng kiến hiệu quả được nhân rộng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ.

Khẳng định KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực cho sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các sở, ngành chuyển mạnh sang tư duy kiến tạo, đồng hành và phục vụ đổi mới sáng tạo.

Những rào cản về thủ tục, thông tin, tiếp cận nguồn lực và môi trường thử nghiệm cần được chủ động tháo gỡ. Chính sách hỗ trợ phải công khai, dễ tiếp cận, đúng nhu cầu và đúng đối tượng.

“Ở vị trí trung tâm, doanh nghiệp cần chủ động xác định những vấn đề trong sản xuất, quản trị, logistics, thị trường và chất lượng sản phẩm để đầu tư đổi mới quy trình, công nghệ, ứng dụng dữ liệu và chuyển đổi số. Các nhà đầu tư cần đồng hành bằng cả nguồn vốn, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới đối tác và khả năng tiếp cận thị trường” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị.

Ngày hội mở ra những giải pháp giúp doanh nghiệp tiếp cận chính sách, ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực phát triển. Ảnh: Trần Dung

Để duy trì hợp tác sau ngày hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ rà soát, phân loại từng nhu cầu, đề xuất, kết nối và thỏa thuận; xác định đơn vị theo dõi, đối tác thực hiện, sản phẩm dự kiến và thời hạn hoàn thành.

UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo hoàn thiện môi trường, cơ chế và điều kiện thuận lợi trong phạm vi thẩm quyền; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; lắng nghe, xử lý kịp thời các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà đầu tư với tinh thần xuyên suốt là dám đổi mới cách làm, lựa chọn đúng việc trọng tâm, tập trung nguồn lực và kiên trì theo đuổi đến cùng những kết quả thiết thực.