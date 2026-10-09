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Thời sự

Phản biện dự thảo Đề án đầu tư phát triển hệ thống logistics tỉnh Gia Lai đến năm 2030

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 9-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định về việc phê duyệt Đề án đầu tư phát triển hệ thống logistics tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu chủ trì hội nghị.

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Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích sự cần thiết, mục tiêu, định hướng phát triển, danh mục đầu tư và các giải pháp thực hiện Đề án. Nhiều ý kiến đánh giá, với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông, cảng biển, cửa khẩu và các hành lang kinh tế đang từng bước hoàn thiện, Gia Lai có nhiều điều kiện để phát triển logistics trở thành mắt xích kết nối vùng Tây Nguyên với duyên hải miền Trung và các thị trường.

Để Đề án sát thực tiễn và phát huy hiệu quả đầu tư, các đại biểu đề nghị tiếp tục làm rõ quy mô, lộ trình, thứ tự ưu tiên các trung tâm, cụm logistics; việc đầu tư phải xuất phát từ nhu cầu hàng hóa, khả năng khai thác và huy động nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải hoặc vượt quá nhu cầu thực tế.

Đáng chú ý, nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung, làm rõ mạng lưới logistics khu vực phía Tây của tỉnh; phát huy vai trò Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, khu vực Chư Sê và Ayun Pa.

Qua đó, từng bước hình thành trục logistics Đông - Tây, kết nối vùng nguyên liệu, khu vực sản xuất, chế biến ở phía Tây với các đầu mối giao thông, khu kinh tế và Cảng Quy Nhơn; tạo dòng lưu chuyển hàng hóa thông suốt thay vì phát triển các điểm logistics riêng lẻ.

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Ông Võ Ngọc Anh - nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh phát biểu ý kiến. Ảnh: Minh Hoàng

Đối với thế mạnh nông nghiệp của tỉnh, các đại biểu cho rằng cần đặc biệt quan tâm logistics nông sản và chuỗi lạnh; bố trí hợp lý các điểm gom hàng, sơ chế, bảo quản, kho lạnh và vận tải lạnh gần vùng nguyên liệu, góp phần giảm chi phí, hạn chế tổn thất sau thu hoạch và nâng cao giá trị hàng hóa.

Cùng với đầu tư hạ tầng, Đề án cần có giải pháp phát triển doanh nghiệp logistics chuyên nghiệp, tăng liên kết với doanh nghiệp sản xuất, chế biến, xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi số, logistics xanh, logistics thông minh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

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Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch Hội Nữ doanh nhân tỉnh nêu ý kiến tại hội nghị. Ảnh: Minh Hoàng

Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, thống nhất danh mục dự án, diện tích, nhu cầu và cơ cấu nguồn vốn, phân kỳ đầu tư; đồng thời tăng cường phối hợp liên ngành, khảo sát kỹ nguồn hàng và nhu cầu thị trường trước khi quyết định đầu tư từng dự án.

Các ý kiến phản biện tại hội nghị sẽ được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp, gửi cơ quan soạn thảo nghiên cứu, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Quyết định và Đề án, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và hiệu quả khi triển khai.

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