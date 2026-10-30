Bồi dưỡng kỹ năng phát triển thị trường cho hợp tác xã

(GLO)- Ngày 29 và 30-10, tại phường Pleiku, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Gia Lai tổ chức lớp bồi dưỡng “Thúc đẩy khởi sự, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS và miền núi”, với sự tham gia của gần 70 học viên đại diện các HTX trên địa bàn khu vực phía Tây tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Vũ Thảo

Tại lớp bồi dưỡng, giảng viên của Trường Đại học Quy Nhơn truyền đạt nội dung chuyên đề tổng quan về thị trường nông sản và xu hướng tiêu dùng; phát triển sản phẩm OCOP.

Trong đó, báo cáo viên chú trọng hướng dẫn các HTX, chủ thể OCOP nắm bắt xu hướng tiêu dùng, xác định nhu cầu khách hàng và tổ chức sản xuất phù hợp với yêu cầu của thị trường, nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị cho sản phẩm địa phương.

Lớp tập huấn hướng đến việc nâng cao năng lực chuẩn hóa sản phẩm, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và xây dựng thương hiệu cho HTX.

Với hình thức phổ biến, trao đổi trực tiếp, các học viên đã cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong sản xuất, kinh doanh; nhận diện những khó khăn trong quá trình phát triển sản phẩm và tìm hướng tháo gỡ phù hợp.

Qua đó, các chủ thể được định hướng khai thác lợi thế vùng nguyên liệu, bản sắc địa phương và câu chuyện sản phẩm nhằm tạo sự khác biệt, nâng cao giá trị và củng cố niềm tin của người tiêu dùng; đồng thời, trang bị kỹ năng xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm OCOP và tăng cường kết nối giữa HTX, doanh nghiệp, nhà phân phối với người tiêu dùng.