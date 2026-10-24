Ra mắt Hợp tác xã Tượng gỗ Tây Nguyên

Tham dự buổi lễ có đại diện UBND phường Diên Hồng, Chi hội Mỹ thuật Việt Nam tỉnh Gia Lai cùng các nghệ nhân tạc tượng và những người yêu mến văn hóa Tây Nguyên.

Quang cảnh lễ ra mắt HTX Tượng gỗ Tây Nguyên. Ảnh: Phương Duyên

Đây là HTX tượng gỗ đầu tiên tại Gia Lai, gồm 5 thành viên sáng lập. Nhà điêu khắc Nguyễn Nam - Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc HTX.

Hợp tác xã có địa chỉ trụ sở chính tại số 24 (đường số 1) đường Trần Quý Cáp, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai; ngành nghề kinh doanh là sản xuất tượng gỗ truyền thống Tây Nguyên, sản phẩm mỹ nghệ từ gỗ…

Đại diện HTX phát biểu tại lễ ra mắt, bà Kpă H’Nhung - Thành viên sáng lập chia sẻ: Trước đây, nhiều nghệ nhân tài hoa dù sở hữu đôi bàn tay “vàng” nhưng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đầu ra cho sản phẩm, thu nhập bấp bênh, dẫn đến nguy cơ mai một nghề truyền thống.

Vì vậy, HTX Tượng gỗ Tây Nguyên ra đời với mong muốn kết nối, quy tụ lực lượng nghệ nhân, xây dựng thương hiệu chung, tìm kiếm thị trường tiêu thụ ổn định và đưa các tác phẩm tượng gỗ Tây Nguyên vươn xa hơn nữa đến với du khách trong và ngoài nước.

Đại diện chính quyền địa phương trao Giấy chứng nhận đăng ký HTX cho các thành viên sáng lập. Ảnh: Phương Duyên

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Anh Minh - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Diên Hồng đã trao Giấy chứng nhận đăng ký HTX và tặng hoa chúc mừng; đồng thời cho biết địa phương sẽ đồng hành, hướng dẫn HTX hoạt động theo đúng quy định của pháp luật cũng như tạo điều kiện tốt nhất để các nghệ nhân gìn giữ nghề truyền thống.