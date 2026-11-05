Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Điểm đến Gia Lai

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Grai Mek

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH HUY ANH HUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 4-11, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư làng Grai Mek.

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân đã cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đồng thời đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, việc triển khai các phong trào thi đua, cuộc vận động và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cộng đồng dân cư.

xa-bo-ngoong-to-chuc-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-diem-tai-lang-graimek.jpg
Biểu dương, khen thưởng các cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Ảnh: Phương Dung

Làng Grai Mek được sáp nhập từ làng Ia Bâu và Grai Mek. Làng có 475 hộ với 1.880 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 92%. Những năm qua, người dân trong làng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Hiện tại, làng có hơn 497 ha cây trồng, trong đó có 200 ha cà phê, 50 ha sầu riêng, 70 ha chanh dây, 32 ha lúa nước cùng nhiều loại cây trồng khác. Hoạt động chăn nuôi tiếp tục được duy trì với khoảng 1.300 con gia súc và hơn 5.000 con gia cầm. Nhờ đẩy mạnh phát triển sản xuất, đời sống người dân từng bước được cải thiện, nhiều hộ vươn lên thoát nghèo.

Riêng trong năm 2026, làng có 9 hộ thoát nghèo, 15 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 3,37%, hộ cận nghèo 4,42%; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

dai-dien-cac-ho-gia-dinh-trong-lang-ky-giao-uoc-thi-dua.jpg
Đại diện các hộ gia đình ký giao ước thi đua năm 2027. Ảnh: Phương Dung

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng đã phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, vận động nhân dân chung sức xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

Làng phấn đấu đến năm 2027 có thêm 5 hộ thoát nghèo; tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, hướng đến mục tiêu trên 90% hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa.

Trong không khí vui tươi, đoàn kết, ngày hội còn diễn ra các tiết mục văn nghệ và giao lưu bóng chuyền nam - nữ, tạo không khí phấn khởi, gắn kết cộng đồng dân cư.

Dịp này, Chủ tịch UBND xã trao tặng giấy khen cho 42 cá nhân đã có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2026.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

Có thể bạn quan tâm

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Nhịp sống bình dị ở Kon Ka Kinh

Khám phá và trải nghiệm

(GLO)- Với diện tích gần 42.000 ha, Vườn quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ là những cánh rừng tự nhiên rộng lớn, mà còn có một phần diện tích đất sản xuất xen kẽ bên trong. Sự gắn bó giữa con người, sinh kế và không gian thiên nhiên đặc trưng đã tạo nên sắc màu đời sống dung dị giữa đại ngàn.

Buôn làng rộn tiếng cồng chiêng

Buôn làng rộn tiếng cồng chiêng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Từ những lớp tập huấn nối tiếp bằng các đêm trình diễn tại buôn làng đến các chương trình cồng chiêng được tổ chức định kỳ, mở rộng về nhiều địa phương, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thăm lại bến đò A Sanh

Thăm lại bến đò A Sanh

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Băng qua những cung đường uốn lượn dưới vườn điều, vườn cà phê của vùng đất Ia Krái, chúng tôi đồng hành cùng đoàn công tác của Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai thăm bến đò A Sanh vào một ngày tháng 7 lịch sử.

Thích thú câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Câu cá linh ở hồ Ayun Hạ

Điểm đến Gia Lai

(GLO)- Cá linh vốn là đặc sản của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Thế nhưng, loài cá này đang sinh sôi, phát triển mạnh tại lòng hồ Ayun Hạ (tỉnh Gia Lai), hứa hẹn mang lại nguồn lợi thủy sản cũng như thu hút đông đảo những người đam mê câu cá.

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Giếng cổ kể chuyện làng xưa

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Ở xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), giếng cổ được người dân gìn giữ qua nhiều thế hệ. Dòng nước ngọt từ giếng phục vụ đời sống cư dân trên đảo và lưu giữ những câu chuyện về thuở tiền nhân tạo dựng xóm làng, an cư giữa biển khơi.

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Mùa thu vàng ở thung lũng Kon Gang

Du lịch xanh

(GLO)- Những ngày này, khi đất trời cao nguyên chuyển mùa với những cơn gió mang theo hơi nước cũng là lúc hơn 1 vạn cây muồng đen ở thung lũng Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đồng loạt trổ hoa vàng rực. Sắc hoa như mang mùa thu đến sớm cho vùng đất này.

Đánh thức tiềm năng du lịch núi Chư Mố

Đánh thức tiềm năng du lịch Chư Mố

Hành trang lữ hành

(GLO)- Giữa vùng bãi bồi ven sông Ba thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai), ngọn Chư Mố hiện lên như một điểm nhấn độc đáo giữa không gian bao la của núi rừng Tây Nguyên. Không chỉ hấp dẫn bởi vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ, nơi đây còn lưu giữ những truyền thuyết mang đậm bản sắc văn hóa của người Jrai.

null