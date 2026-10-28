Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai có 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc công nhận 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

gia-lai-co-100-san-pham-cong-nghiep-nong-thon-tieu-bieu-tinh-gia-lai-lan-thu-i-nam-2026-anh-dvcc.jpg
Việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cơ sở sản xuất, mà còn góp phần phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có tiềm năng phát triển. Ảnh: ĐVCC

Theo quyết định, 100 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu thuộc 3 nhóm, gồm: 6 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ; 69 sản phẩm nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm; 25 sản phẩm nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng.

Ở nhóm thủ công mỹ nghệ có các sản phẩm như: bộ sản phẩm đồ thờ bằng gỗ rừng trồng, tượng Vua Quang Trung bằng gỗ, túi đeo truyền thống, gùi điệu rẫy.

Nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm có nhiều sản phẩm đặc trưng như: cà phê, bò một nắng, mật ong, gạo hữu cơ, nước mắm, bún, bánh, các sản phẩm chế biến từ trái cây, dược liệu.

Trong khi đó, nhóm thiết bị, máy móc và sản phẩm công nghiệp khác có các sản phẩm như: máy lọc sạn, tách tạp chất và phân loại cà phê; máy nghiền inox siêu mịn; máy làm nhang nụ tự động; sản phẩm may mặc, bàn ghế, các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp…

Việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo, đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, mà còn góp phần phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có tiềm năng phát triển.

Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và kết nối với các kênh phân phối.

Qua đó, các cơ sở sản xuất từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nguyên liệu tại địa phương.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

"Bệ đỡ" cho công nghiệp nông thôn phát triển

(GLO)- Trước yêu cầu chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang chuỗi giá trị, từ gia công thô sang chế biến sâu, chương trình khuyến công tiếp tục là công cụ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Có thể bạn quan tâm

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Kết quả nghiên cứu phải tạo ra giá trị thực tiễn

Nông nghiệp

(GLO)- Tròn 20 năm gắn bó với nghề nghiên cứu, chọn tạo và chuyển giao giống cây trồng, Thạc sĩ Trương Thị Thuận - Phó phụ trách Bộ môn Cây đậu đỗ (Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ, phường Quy Nhơn Bắc) đã góp phần đưa nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất.

Giá vàng ngày 24-10: Vàng miếng giảm, vàng nhẫn phân hóa

Giá vàng ngày 24-10: Vàng miếng giảm, vàng nhẫn phân hóa

Giá vàng

(GLO)- (GLO)- Sáng 24-10, giá vàng miếng SJC giảm thêm 300.000 đồng/lượng so với ngày trước đó, xuống còn 141,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 tiếp tục phân hóa giữa các thương hiệu, trong khi vàng thế giới lùi về dưới mốc 4.000 USD/ounce.

Gia Lai: Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung tại xã Đề Gi

Tài chính - Doanh nghiệp

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4378/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại dịch vụ Tín Thành thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất bê tông thương phẩm và gạch không nung chất lượng cao.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai khảo sát chợ đầu mối Toyosu

Kinh tế

(GLO)- Sáng 23-10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh và đoàn công tác đi thăm, khảo sát, làm việc tại chợ đầu mối Toyosu (Tokyo) nhằm nghiên cứu mô hình quản lý, cơ chế đấu giá thủy sản, qua đó tìm kiếm giải pháp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường cá ngừ đại dương của Gia Lai.

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Gia Lai có 75.088 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi

Nông nghiệp

(GLO)- Đến cuối năm 2025, tỉnh Gia Lai có 75.088 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 6.957 hộ so với giai đoạn 2017-2022. Trong đó, có 74.306 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp cơ sở, 706 hộ cấp tỉnh và 76 hộ cấp trung ương.

null