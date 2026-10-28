Gia Lai có 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 4332/QĐ-UBND về việc công nhận 100 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNT) tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026.

Việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu không chỉ ghi nhận nỗ lực của các cơ sở sản xuất, mà còn góp phần phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có tiềm năng phát triển. Ảnh: ĐVCC

Theo quyết định, 100 sản phẩm được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu thuộc 3 nhóm, gồm: 6 sản phẩm nhóm thủ công mỹ nghệ; 69 sản phẩm nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm; 25 sản phẩm nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng.

Ở nhóm thủ công mỹ nghệ có các sản phẩm như: bộ sản phẩm đồ thờ bằng gỗ rừng trồng, tượng Vua Quang Trung bằng gỗ, túi đeo truyền thống, gùi điệu rẫy.

Nhóm chế biến nông - lâm - thủy sản và thực phẩm có nhiều sản phẩm đặc trưng như: cà phê, bò một nắng, mật ong, gạo hữu cơ, nước mắm, bún, bánh, các sản phẩm chế biến từ trái cây, dược liệu.

Trong khi đó, nhóm thiết bị, máy móc và sản phẩm công nghiệp khác có các sản phẩm như: máy lọc sạn, tách tạp chất và phân loại cà phê; máy nghiền inox siêu mịn; máy làm nhang nụ tự động; sản phẩm may mặc, bàn ghế, các chế phẩm sinh học phục vụ nông nghiệp…

Việc công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu không chỉ ghi nhận nỗ lực sáng tạo, đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, mà còn góp phần phát hiện, tôn vinh những sản phẩm có tiềm năng phát triển.

Đây là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai hoạt động hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng và kết nối với các kênh phân phối.

Qua đó, các cơ sở sản xuất từng bước xây dựng chỗ đứng trên thị trường, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT gắn với khai thác hiệu quả tiềm năng nguồn nguyên liệu tại địa phương.