Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai triển khai 456 chương trình, đề án khuyến công giai đoạn 2026-2030

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu triển khai 456 chương trình, đề án khuyến công.

Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 377 đề án, khuyến công quốc gia thực hiện 79 đề án, tập trung vào các nội dung như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ xúc tiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng…

viec-ho-tro-dau-tu-may-moc-tien-tien-vao-san-xuat-cong-nghiep-se-gop-phan-gia-tang-gia-tri-cho-hang-nong-san-cua-tinh-anh-vu-thao.jpg
Việc hỗ trợ đầu tư máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp sẽ góp phần gia tăng giá trị cho hàng nông sản của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 366 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng, kinh phí của các cơ sở CNNT gần 291 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của CNNT từ 13,5-14,5%; phấn đấu 1 đồng kinh phí khuyến công thu hút 4 đồng vốn đầu tư từ các cơ sở CNNT; hướng đến hình thành các mô hình về chế biến nông - lâm sản, thực phẩm.

Cùng với đó, hình thành 2 “cứ điểm nông - công nghiệp” về sản xuất, chế biến cà phê và chanh dây, tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động; phấn đấu có trên 500 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 100% sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia do các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

Ngoài ra, tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên 80%; góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP đến năm 2030 từ 36-36,5% (trong đó công nghiệp đạt từ 28,5-29%).

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Nông nghiệp sạch nâng tầm giá trị nông sản

Kinh tế

(GLO)- Tận dụng lợi thế thổ nhưỡng, khí hậu, nông dân vùng sâu Tây Gia Lai đang chuyển sang sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Các mô hình từ dưa lưới, chanh dây đến cà phê giúp nâng cao giá trị nông sản, ổn định đầu ra và cải thiện thu nhập cho nông dân.

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Gia Lai đẩy nhanh công tác hỗ trợ giải bản tàu cá

Nông nghiệp

(GLO)- Những tuần qua, các địa phương ven biển của tỉnh Gia Lai đồng loạt tăng tốc triển khai chính sách hỗ trợ giải bản tàu cá cho ngư dân. Qua khảo sát, phần lớn các xã, phường đã thành lập hội đồng thẩm định tàu, tích cực hướng dẫn ngư dân hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Gia Lai phát triển kinh tế biển theo hướng xanh, bền vững

Net Zero

(GLO)- Kinh tế biển đang là động lực tăng trưởng quan trọng, tạo chuyển biến rõ nét về hạ tầng, du lịch, hàng hải, thủy sản và năng lượng tái tạo. Với nền tảng đã được tạo dựng, tỉnh Gia Lai đang hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế biển xanh, hiện đại và bền vững.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản.

Cà phê Gia Lai chạm mốc 30 tấn/ha - thành quả của sự đầu tư bài bản

Kinh tế

(GLO)- Ở Gia Lai, nhiều vườn cà phê đạt trên 30 tấn quả tươi/ha, vượt ngưỡng năng suất từng được xem là “trần” trong canh tác. Kết quả này không đến từ may rủi mà là thành quả của sự đầu tư bài bản, ứng dụng khoa học kỹ thuật và thay đổi tư duy sản xuất, tạo nền tảng cho phát triển bền vững.

null