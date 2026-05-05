Gia Lai triển khai 456 chương trình, đề án khuyến công giai đoạn 2026-2030

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1829/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình khuyến công giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu triển khai 456 chương trình, đề án khuyến công.

Trong đó, khuyến công địa phương thực hiện 377 đề án, khuyến công quốc gia thực hiện 79 đề án, tập trung vào các nội dung như: hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn và tiêu dùng bền vững; hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT); hỗ trợ xúc tiến đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp; phát triển nguồn nhân lực có chất lượng…

Việc hỗ trợ đầu tư máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp sẽ góp phần gia tăng giá trị cho hàng nông sản của tỉnh. Ảnh: Vũ Thảo

Tổng kinh phí thực hiện dự kiến hơn 366 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn 75 tỷ đồng, kinh phí của các cơ sở CNNT gần 291 tỷ đồng.

Tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm của CNNT từ 13,5-14,5%; phấn đấu 1 đồng kinh phí khuyến công thu hút 4 đồng vốn đầu tư từ các cơ sở CNNT; hướng đến hình thành các mô hình về chế biến nông - lâm sản, thực phẩm.

Cùng với đó, hình thành 2 “cứ điểm nông - công nghiệp” về sản xuất, chế biến cà phê và chanh dây, tạo việc làm mới cho khoảng 2.000 lao động; phấn đấu có trên 500 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 100% sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia do các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất.

Ngoài ra, tăng cường xúc tiến đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy các cụm công nghiệp trên 80%; góp phần đưa tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 17 tỷ USD, tỷ trọng công nghiệp - xây dựng trong GRDP đến năm 2030 từ 36-36,5% (trong đó công nghiệp đạt từ 28,5-29%).