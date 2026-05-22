Giá cà phê giảm nhẹ, xuống còn 85.500-86.000 đồng/kg

Cụ thể, sau điều chỉnh giảm, giá cà phê tại Đắk Lắk và Gia Lai cùng giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg, tại Lâm Đồng xuống còn 85.500 đồng/kg.

Theo các đại lý thu mua, thị trường cà phê trong nước hiện vẫn khá thận trọng khi giá thế giới liên tục biến động mạnh trong nhiều phiên gần đây. Nhiều nông dân tiếp tục giữ hàng chờ giá phục hồi mạnh hơn, trong khi doanh nghiệp xuất khẩu vẫn theo dõi sát diễn biến vụ thu hoạch mới tại Brazil trước khi đẩy mạnh mua vào.

Giá cà phê tại Gia Lai giao dịch ở mức 86.000 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg. Ảnh: M.T

Trong khi đó, giá cà phê trên thế giới hôm nay tăng trên các sàn giao dịch. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 đảo chiều tăng mạnh 71 USD/tấn, lên mức 3.339 USD/tấn; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 tăng 51 USD/tấn, đạt 3.265 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7-2026 cũng tăng 5,1 US cent/pound, đạt 273,4 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 5 US cent/pound, đạt 265,5 US cent/pound.

Theo các chuyên gia kinh tế, giá cà phê thế giới chốt phiên tăng do lo ngại hiện tượng thời tiết El Nino có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến vụ cà phê của Brazil trong năm tới, kéo theo thúc đẩy hoạt động mua bù bán khống trên thị trường hợp đồng tương lai cà phê.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ước tính có 82% khả năng hiện tượng El Nino sẽ hình thành trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 và kéo dài đến cuối năm, trong đó có 67% khả năng xuất hiện một đợt “Siêu El Nino”.

Ngoài ra, lượng tồn kho cà phê trên sàn ICE có xu hướng giảm trong 2 tháng qua cũng góp phần hỗ trợ giá cà phê.