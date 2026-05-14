Giá hồ tiêu giảm 500 đồng/kg sau chuỗi dài đi ngang

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 14-5, giá hồ tiêu trong nước giảm 500 đồng/kg sau chuỗi dài duy trì mức ổn định. Cà phê cũng mất thêm 100-200 đồng/kg so với hôm qua.

Cụ thể, sau khi tăng, giá hồ tiêu tại Gia Lai hiện giao dịch ở mốc 141.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu cả nước với 144.000 đồng/kg. Tương tự, tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá hồ tiêu hôm nay lên mức 143.000 đồng/kg.

Ngày 14-5, giá hồ tiêu trong nước giảm 500 đồng/kg sau chuỗi dài duy trì mức ổn định. Ảnh: SFARM

Trong khi đó, sau nhiều phiên tăng liên tiếp, thị trường cà phê trong nước hôm nay đã quay đầu giảm nhẹ. Tại Đắk Lắk và Gia Lai, giá cà phê cùng giảm 100 đồng/kg, xuống còn 87.900 đồng/kg; Lâm Đồng giảm 200 đồng/kg, về giá 87.300 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá hồ tiêu sáng nay duy trì xu hướng ổn định, trong đó Indonesia tiếp tục ghi nhận đà tăng. Riêng giá cà phê thế giới đồng loạt quay đầu giảm sau chuỗi tăng mạnh kéo dài nhiều ngày trước đó.

