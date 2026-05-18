Giá cà phê nội địa duy trì đà tăng liên tiếp trong 2 tuần

(GLO)- Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động ở mức 87.100-87.700 đồng/kg, tăng 500-600 đồng/kg so với tuần trước. Đây là tuần tăng giá thứ hai liên tiếp của thị trường nội địa.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện đạt mức 87.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nhưng cũng tăng lên 500 đồng, đạt mức 87.100 đồng/kg.

Giá cà phê nội địa duy trì đà tăng 2 tuần liên tiếp. Ảnh: M.T

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường cà phê thế giới vừa trải qua 1 tuần giảm mạnh với nhiều phiên biến động lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 chốt tuần ở mức 3.365 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm khoảng 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 7,3 US cent/pound, xuống mức 266,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm khoảng 6,2 US cent/pound, còn 260,1 US cent/pound.

Trong khi đó, kết thúc tuần vừa qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500-144.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.