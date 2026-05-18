Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Giá nông sản

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Giá cà phê nội địa duy trì đà tăng liên tiếp trong 2 tuần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Giá cà phê tại các vùng trồng trọng điểm hiện dao động ở mức 87.100-87.700 đồng/kg, tăng 500-600 đồng/kg so với tuần trước. Đây là tuần tăng giá thứ hai liên tiếp của thị trường nội địa. 

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng khoảng 600 đồng/kg, hiện đạt mức 87.700 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá thấp nhất nhưng cũng tăng lên 500 đồng, đạt mức 87.100 đồng/kg.

ca-phe-tang-gia.jpg
Giá cà phê nội địa duy trì đà tăng 2 tuần liên tiếp. Ảnh: M.T

Trái ngược với diễn biến trong nước, thị trường cà phê thế giới vừa trải qua 1 tuần giảm mạnh với nhiều phiên biến động lớn.

Trên sàn London, giá cà phê Robusta giao tháng 7-2026 chốt tuần ở mức 3.365 USD/tấn, giảm 49 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm khoảng 57 USD/tấn, xuống còn 3.245 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 7-2026 giảm 7,3 US cent/pound, xuống mức 266,9 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng giảm khoảng 6,2 US cent/pound, còn 260,1 US cent/pound.

Trong khi đó, kết thúc tuần vừa qua, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Giá tiêu hiện dao động trong khoảng 141.500-144.000 đồng/kg, tăng nhẹ khoảng 500 đồng/kg tại một số địa phương so với tuần trước.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Kinh tế
Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam

Kinh tế
Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
null