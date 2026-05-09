Cà phê trong nước tăng thêm 500 đồng, lên mức 87.500 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 9-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên mức 87.500 đồng/kg.

Theo đó, sau khi tăng giá, cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk lên 87.500 đồng/kg. Còn ở Lâm Đồng, cà phê hiện giao dịch ở mức 87.000 đồng/kg.

Ngày 9-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục diễn biến trái chiều giữa 2 sàn giao dịch. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta kỳ hạn tháng 7-2026 tăng 19 USD/tấn, lên mức 3.432 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 5 USD/tấn, đạt 3.321 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 10,6 US cent/pound, xuống còn 273,25 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm gần 4%, xuống mức 265,15 US cent/pound.

Theo Reuters, giá cà phê Arabica đã tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong vòng 1,5 năm, trong bối cảnh vụ mùa bội thu tại Brazil năm nay được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt tình trạng nguồn cung thắt chặt.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh: Lan tỏa từ nhận thức đến hành động

Sau hơn 15 năm triển khai, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Bình Ðịnh đã thực sự đi vào đời sống tiêu dùng của người dân. Từ nhận thức đến hành động, hàng Việt ngày càng được ưu tiên lựa chọn, chiếm lĩnh thị trường và khẳng định vị thế.
Xuất khẩu hướng đến mục tiêu 1 tỷ USD

(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

Giữ niềm tin cho gạo Việt

Việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc, tăng cường giám sát thị trường và xử lý nghiêm hành vi làm giả, làm nhái là nền tảng để khẳng định giá trị thực và bảo vệ uy tín gạo Việt trên cả thị trường trong nước lẫn quốc tế.

