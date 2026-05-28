Giá cà phê nội địa đồng loạt tăng thêm 700 đồng/kg

(GLO)- Ngày 28-5, giá cà phê trong nước tăng thêm 700 đồng/kg so với hôm qua, đưa mặt bằng giá lên mức 88.000-88.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk và Gia Lai, sau khi tăng, giá cà phê cùng lên mức 88.500 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 88.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tiếp tục nối dài chuỗi tăng trong phiên giao dịch mới nhất. Cụ thể, giá cà phê Robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 7-2026 trên sàn London tăng thêm 63 USD/tấn, lên mức 3.519 USD/tấn.

Đây cũng là lần đầu tiên Robusta vượt mốc 3.500 USD/tấn sau nhiều phiên tăng liên tiếp. Tương tự, hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2026 cũng tăng 67 USD/tấn, đạt 3.377 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 7-2026 tăng 1,65 US cent/pound, lên 274 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng lên 266,35 US cent/pound.

Theo các nhà phân tích, động lực chính thúc đẩy giá Robusta tăng mạnh đến từ lo ngại thời tiết bất lợi tại Việt Nam - quốc gia sản xuất Robusta lớn nhất thế giới.

Ngoài ra, thị trường còn chịu tác động từ tiến độ thu hoạch chậm tại Brazil. Theo Reuters, công ty môi giới StoneX ước tính Brazil mới chỉ thu hoạch khoảng 14% sản lượng vụ mùa hiện tại, thấp hơn mức trung bình lịch sử khoảng 21% cùng kỳ.

Giới thương lái trong nước cũng cho rằng, đà tăng của thị trường thế giới đang hỗ trợ tâm lý thị trường nội địa. Tuy nhiên, lượng giao dịch thực tế chưa quá sôi động do nhiều nông dân vẫn tiếp tục giữ hàng thay vì bán ra ở vùng giá hiện tại.