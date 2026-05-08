Ngày 8-5, cà phê tăng thêm 1.000 đồng/kg

(GLO)- Cà phê trong nước hôm nay (8-5) tiếp đà tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trọng điểm lên mức 86.500-87.000 đồng/kg.

Cụ thể, sau khi tăng, giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk đạt giá 87.000 đồng/kg. Lâm Đồng tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực, với 86.500 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp đà tăng thêm 1.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng tháng 7-2026 tăng thêm 35 USD/tấn, lên mức 3.413 USD/tấn; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 19 USD/tấn, lên mức 3.316 USD/tấn.

Ngược lại, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 giảm 5,9 US cent/pound, về 283,85 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 giảm 1,52%, còn 276,1 US cent/pound.