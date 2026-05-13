Tăng thêm đến 2.000 đồng, cà phê trong nước cán mốc 88.000 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo qdnd.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO)- Ngày 13-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.000-1.200 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm cán mốc 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mức 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng thêm 1.200 đồng/kg, đạt 87.500 đồng/kg.

Giá cà phê tại Gia Lai và Đắk Lắk vươn lên mức 88.000 đồng/kg. Ảnh: coffeeconcept.vn

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 92 USD/tấn, lên mức 3.506 USD/tấn; tháng 9-2026 cũng tăng thêm 80 USD/tấn, đạt 3.382 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất của cà phê Robusta trong khoảng 2 tuần trở lại đây.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 7,5 US cent/pound, lên mức 282,3 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 7,7 US cent/pound, đạt 274,85 US cent/pound.

Chả ram tôm An Nam

Chả ram tôm An Nam do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Nam Long (phường Tam Quan Nam, TX Hoài Nhơn) chế biến, được làm từ bánh tráng gạo truyền thống, tôm đất tươi, thịt heo ba chỉ, kết hợp với hành, tỏi, gia vị theo công thức gia truyền, rất thích hợp dùng làm món khai vị trong các bữa tiệc.
(GLO)- Trong 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu của Gia Lai đã gần chạm mốc kế hoạch cả năm. Đây là kết quả vô cùng ấn tượng, là cơ sở để hướng tới mục tiêu đạt 1 tỷ USD ngay trong năm 2025.

