Tăng thêm đến 2.000 đồng, cà phê trong nước cán mốc 88.000 đồng/kg

(GLO)- Ngày 13-5, giá cà phê trong nước đồng loạt tăng 1.000-1.200 đồng/kg, đưa mức thu mua tại các vùng trồng trọng điểm cán mốc 88.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai và Đắk Lắk, giá cà phê cùng tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên mức 88.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại Lâm Đồng tăng thêm 1.200 đồng/kg, đạt 87.500 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê cũng đồng loạt tăng mạnh. Theo đó, tại sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 92 USD/tấn, lên mức 3.506 USD/tấn; tháng 9-2026 cũng tăng thêm 80 USD/tấn, đạt 3.382 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất của cà phê Robusta trong khoảng 2 tuần trở lại đây.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica hợp đồng giao tháng 7-2026 tăng 7,5 US cent/pound, lên mức 282,3 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng 7,7 US cent/pound, đạt 274,85 US cent/pound.