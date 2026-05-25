Đứt đà tăng, giá cà phê trong nước ngày 25-5 đi ngang

(GLO)- Hôm nay (25-5), giá cà phê trong nước duy trì ổn định ở mức 87.400-88.000 đồng/kg, cắt đứt đà tăng liên tiếp trước đó.

Cụ thể, tại Đắk Lắk, cà phê có giá 88.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; tiếp đến là Gia Lai với 87.900 đồng/kg và Lâm Đồng đạt 87.400 đồng/kg.

Diễn biến thị trường phản ánh tâm lý thận trọng của doanh nghiệp và người trồng cà phê trước biến động nguồn cung toàn cầu cũng như xu hướng giá quốc tế.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê tuần qua cũng tăng giảm trái chiều. Trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 7-2026 khép lại ở mức 3.456 USD/tấn, tăng 91 USD/tấn so với tuần trước; hợp đồng giao tháng 9-2026 cũng tăng 65 USD/tấn, lên mức 3.310 USD/tấn.

Trong khi đó, trên sàn New York, giá Arabica giao tháng 7-2026 tăng 25,5 US cent/pound, đạt 272,35 US cent/pound; hợp đồng giao tháng 9-2026 tăng thêm 4,7 US cent/pound, lên mức 264,8 US cent/pound.